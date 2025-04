Prison Gang Wars est un simulateur de la vie en prison sur iOS et Android

Prison Gang Wars, désormais disponible sur nos mobiles, transforme les dures réalités de la vie carcérale en un RPG au tour par tour plutôt original. Mêlant profondeur stratégique et une approche vibrante de l'incarcération, le jeu plonge les joueurs dans un monde dangereux de gangs rivaux, de contrebande et de luttes de pouvoir, offrant un aperçu authentique mais divertissant de la vie derrière les barreaux.

Découvrez Prison Gang Wars

Dans Prison Gang Wars, vous commencez en tant que simple prisonnier, naviguant dans un monde pénitentiaire détaillé. Votre objectif est de gravir les échelons en introduisant des objets de contrebande, en soudoyant les gardiens, en passant des appels téléphoniques et en gérant des activités illicites comme la dissimulation de marchandises. Non, ce n'est pas un simulateur français, mais, au vu de l'actualité, cela aurait pu.

Était-ce un vol de voiture à grande échelle/GTA ? Un vol, un cambriolage ou un braquage ? Un tueur à gages de la mafia ou d'un cartel ? Peu importe, il n'est pas question de vol de voiture à grande échelle ici ! Maintenant, vous êtes enfermé avec tous les gangsters de la mafia, les gangsters de la rue. Vous devez faire passer des marchandises en contrebande, négocier avec votre gang et combattre les gangs rivaux. Soudoyer les gardes et recouvrer les dettes. Parce qu'un seul gang peut gérer la cour.

Au départ, la prison est divisée en secteurs, chacun contrôlé par des gangs distincts avec leurs identités, symboles et avantages uniques. S'il vous faudra étendre votre territoire le plus rapidement possible, restez vigilant, car les gangs rivaux comploteront pour s’emparer de votre influence.



Le jeu de Black Halo Games combine des combats brutaux au tour par tour contre des détenus rivaux et une partie gestion, où vous développez votre gang, recrutez des prisonniers spécialisés et forgez des alliances avec des gardiens ou le monde extérieur pour dominer la cour de la prison. Chaque décision — qu’il s’agisse de privilégier les combats, la négociation ou la corruption — influence le pouvoir et la survie de votre gang.



Bien que Prison Gang Wars s’inspire des dynamiques réelles des prisons, son style coloré, rappelant Runescape — avec un peu plus de danger — le distingue des séries réalistes comme Prison Break. Le mélange de planification stratégique, de guerres de gangs et de politique carcérale immersive offre une expérience inédite.

Téléchargement gratuit

Prison Wars Gang est disponible gratuitement sur App Store et Play Store, avec des achats intégrés de 1 à 99 € pour acheter des pièces de monnaie virtuelle pour progresser plus vite.

Télécharger le jeu gratuit Prison Gang Wars