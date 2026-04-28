Guild Wars Reforged arrive cet été sur iPhone et Android !

Le MMORPG légendaire sans abonnement sera enfin bientôt jouable sur mobile avec cross-play et cross-progression.



Près de 21 ans après sa sortie initiale, Guild Wars Reforged s’apprête à conquérir les smartphones et tablettes. ArenaNet et le studio 2weeks annoncent l’arrivée du jeu cet été sur iOS et Android, avec une interface et des contrôles entièrement repensés pour le tactile et les manettes.

Un vrai MMORPG mobile gratuit… mais sans pubs si vous payez

Comme nous l'avions imaginé lors des premières rumeurs, le jeu sera téléchargeable gratuitement avec des publicités intégrées. Pour profiter d’une expérience complète et sans interruption :

Chaque campagne (dont Prophecies) : 6,99 €

Extension Eye of the North : 9,99 €

Pack de missions bonus : 5,99 €

L’achat débloque également la synchronisation complète avec votre compte ArenaNet, la suppression des pubs, le chat et les échanges. Si vous possédez déjà le jeu sur PC, votre progression et vos achats se transfèrent automatiquement sur mobile. Inversement, les joueurs mobiles pourront lier leur compte et continuer sur PC. Cross-play total : tout le monde joue ensemble sur les mêmes serveurs. Sympa !

Ce qui change sur mobile

L’interface a été entièrement reconstruite pour les écrans tactiles tout en conservant la profondeur du jeu original. Le titre profite aussi :

D’un rendu amélioré (anticrénelage, occlusion ambiante, flou lumineux)

D’icônes en haute résolution

D’un suivi de quêtes repensé

D’un audio environnemental 3D

D’une meilleure intégration des nouveaux joueurs

Les préinscriptions sont déjà ouvertes sur Google Play et arriveront très prochainement sur l’App Store. Une phase de pré-lancement est prévue en Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et Philippines avant un déploiement mondial.

Mise à jour 21e anniversaire

Pour fêter les 21 ans de la franchise, une nouvelle mise à jour arrive avec :

Un nouveau donjon après la Fournaise

De nouvelles quêtes

Un héros jouable inédit : le fantôme d’Althéa

Un classique qui a marqué l’histoire

Sorti en 2005, Guild Wars a révolutionné le genre en proposant un MMORPG sans abonnement mensuel. Avec plus de 9 millions de joueurs à l’époque, il offrait une histoire riche, un système de compétences ultra-personnalisable et des combats PvP intenses. En 2025, Guild Wars Reforged a connu un regain de popularité (+500 % de joueurs au lancement) grâce à des améliorations techniques et une optimisation Steam Deck.

Brandon Dillon, co-fondateur de 2weeks, nous a confié :

Quand nous travaillions sur le premier Guild Wars au début des années 2000, je n’aurais jamais imaginé qu’on y jouerait encore 20 ans plus tard sur des téléphones portables.

Prêts à retourner dans le monde de Tyria sur votre iPhone ? Guild Wars Reforged pourrait bien être l’un des MMORPG mobiles les plus ambitieux et fidèles à l’esprit PC de ces dernières années. Entre nostalgie et nouvelle génération de joueurs, le titre a tout pour séduire.