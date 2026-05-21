Sorties jeux : ALLfiring, Crawl Tactics, Minishoot Adventures et Spirit Crossing

Aujourd'hui, 16 jeux vidéo mobiles intéressants débarquent sur App Store et notamment ALLfiring, Crawl Tactics, Minishoot Adventures et Spirit Crossing.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

ALLfiring ALLfiring (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.1.57, VO, 3 Go, iOS 12.0, GENMUGAME CO., LTD.) Allfiring est un shooter ou jeu d’action rapide (arcade) avec des mécaniques intenses et une progression addictive. Sa composante RPG et son style manga rappellent des titres comme Genshin Impact, mais le jeu se démarque par ses combats en scroll horizontal. Idéal pour des sessions courtes mais intenses ! Télécharger le jeu gratuit ALLfiring





The Completionist: 1980 – 1989 The Completionist: 1980 – 1989 (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone, v1.0.5, VO, 18 Mo, iOS 17.0, Frosty Pop) The Completionist: 1980 – 1989 est un simulateur idle stratégique où vous dirigez un magazine de pop culture dans l’âge d’or de la presse écrite des années 80. Recrutez rédacteurs, éditeurs et chercheurs, gérez un tableau Kanban pour produire des articles sur les films, musiques, jeux et événements iconiques de la décennie (Star Wars, NES, Live Aid…), tout en évitant la faillite.Avec un style rétro Commodore 64 pixel art, un système de prestige profond, des choix stratégiques qui influencent chaque run, et une vraie narration à travers 10 volumes, ce jeu sans pubs ni minuteurs (0,99 € avec 50 % de réduction au lancement) est un véritable hommage addictif et malin à l’époque des claviers cliquetants et de la presse papier. Télécharger The Completionist: 1980 – 1989 à 0,99 €

Pocket Frontier Pocket Frontier (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone, v1.3.0, VF, 162 Mo, iOS 15.0, Roofdog Games) Pocket Frontier est un jeu de gestion et d’exploration où vous développez une colonie de poche dans un univers frontier. Construisez, gérez et survivez dans ce titre cosy et stratégique, complètement traduit. Télécharger le jeu gratuit Pocket Frontier

Tennis Manager 26 Tennis Manager 26 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone, v6.0.105, VF, 1.7 Go, iOS 13.0, ReboundCG) Tennis Manager 26 vous place dans la peau d’un manager de tennis : recrutez, entraînez et guidez vos joueurs vers les plus grands tournois mondiaux. Gérez carrières, sponsors et tactiques dans ce simulateur réaliste et complet. Télécharger le jeu gratuit Tennis Manager 26

RogueSlide RogueSlide (Jeu, Jeux de rôle / Casse-tête, iPhone, v1.0.3, VO, 123 Mo, iOS 15.0, Beep Yeah!) RogueSlide est un roguelike innovant qui mélange glissement, combats et exploration dans un style unique. Faites glisser votre personnage pour affronter ennemis et pièges dans des runs rapides et addictives. Télécharger le jeu gratuit RogueSlide





Crawl Tactics Crawl Tactics (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone, v3.4.7, VO, 222 Mo, iOS 12.0, byungpil Mun) passe de 0,99 € à 9,99 €. Crawl Tactics est un roguelike tactique de dungeon crawling où vous explorez, combattez et gérez une équipe dans des donjons procéduraux. Avec une profondeur stratégique et une rejouabilité élevée, ce titre plaira aux amateurs de jeux de tactique au tour par tour. Comme vu dans un article séparé, il s'agit d'un excellent successeur spirituel à des titres comme Final Fantasy Tactics. Télécharger Crawl Tactics à 9,99 €

RELLION RELLION (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.9.7, VF, 966 Mo, iOS 15.0, DAERI SOFT) Rellion: NPC Survival est un jeu de survie où vous incarnez un simple PNJ dans un monde RPG chaotique et devez survivre aux aventuriers, boss et événements. Gérez vos compétences, cachez-vous ou affrontez les dangers dans ce concept original et humoristique. Télécharger le jeu gratuit RELLION

Five Hearts Under One Roof 2 Five Hearts Under One Roof 2 (Jeu, Simulation / Divertissement, iPhone, v1.0.8, VO, 224 Mo, iOS 13.0, Storytaco.inc) Five Hearts Under One Roof 2 est un jeu FMV de simulation romantique (visual novel interactif) où vous gérez une pension avec six héroïnes aux personnalités riches et histoires croisées. Prenez des décisions qui influencent les relations, débloquez des scènes cachées et vivez une narration cinématographique dans cette suite très attendue. Télécharger le jeu gratuit Five Hearts Under One Roof 2

Snail Bob: Fix and Relax Snail Bob: Fix and Relax (Jeu, Parties rapides / Casse-tête, iPhone, v1.0.32, VF, 534 Mo, iOS 15.0, HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED) Snail Bob: Fix and Relax est un jeu de puzzle relaxant pour les plus jeunes sans stress ni chronomètre, mélangeant casse-têtes, organisation, tri et mini-jeux satisfaisants. Avec une ambiance douce, des couleurs apaisantes et des animations charmantes, c’est le titre idéal pour se détendre et passer un bon moment avec le célèbre escargot. Télécharger le jeu gratuit Snail Bob: Fix and Relax

Pond Pals Pond Pals (Jeu, Simulation / Quiz, iPhone, v1.0.1, VF, 246 Mo, iOS 15.0, HyperBeard Inc.) Pond Pals est un simulateur de glamping cosy avec des grenouilles où vous aidez Aaron à transformer son étang en site de camping tendance. Attirez des visiteurs uniques, construisez et décorez des tentes, cuisinez, organisez des activités et gérez les préférences de chacun dans ce jeu de simulation mignon et relaxant. Télécharger le jeu gratuit Pond Pals





Sword x Staff Sword x Staff (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.0.29, VF, 2 Go, iOS 12.0, Boltray Games) Sword x Staff est un RPG original baptisé « Third Way RPG » qui mélange exploration massive, stratégie et progression idle dans un vaste monde isekai. Avec plus de 200 compétences à combiner, des combats auto tactiques, une personnalisation d’avatar poussée et une progression sans grind stressant, ce titre gratuit offre une grande liberté de jeu entre casual et hardcore. Télécharger le jeu gratuit Sword x Staff

Spirit Crossing Spirit Crossing (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone, v15.0.0, VF, 1.8 Go, iOS 18.0, Netflix, Inc.) Spirit Crossing est un jeu de simulation multijoueur cosy développé par les créateurs de Cozy Grove, où vous rejoignez un village accueillant entre le monde humain et le royaume des esprits. Construisez, décorez, forgez des amitiés avec les joueurs et les esprits, affrontez des tempêtes ensemble et explorez un monde vivant qui change régulièrement - parfait pour les fans de jeux relaxants et sociaux. Attention, abonnement Netflix obligatoire. Télécharger le jeu gratuit Spirit Crossing

Nouveaux jeux payants iOS :

Alien Tribe 3: 4X Space RTS Alien Tribe 3: 4X Space RTS (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone, v1.1.0, VO, 81 Mo, iOS 18.6, Ukando Software) Alien Tribe 3 est un 4X space RTS où vous développez votre tribu alien, explorez la galaxie, combattez et gérez ressources et technologies. Ce volet gratuit offre une expérience de stratégie spatiale approfondie. Votre objectif est de dominer l'univers. Télécharger Alien Tribe 3: 4X Space RTS à 6,99 €

Bufo Jump Bufo Jump (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.0.1, VO, 107 Mo, iOS 14.0, Gionathan Pesaresi) Bufo Jump est un jeu de plateforme 3D charmant où vous incarnez une grenouille qui explore des environnements cosy (étangs, grottes, site industriel) tout en évitant pièges et ennemis. Collectez des fruits secrets, customisez votre crapaud avec des chapeaux et lunettes, et profitez d’une bande-son agréable dans ce jeu familial relaxant. On apprécie grandement le style ! Télécharger Bufo Jump à 3,99 €

Minishoot Adventures Minishoot Adventures (Jeu, Parties rapides, iPhone, v1.4, VF, 737 Mo, iOS 12.0, Yaozuo Games Ltd) Minishoot Adventures est un Metroidvania bullet hell qui fusionne tir arcade classique et exploration ouverte dans un monde dessiné à la main. Pilotez un vaisseau agile, affrontez des boss mémorables, résolvez des énigmes environnementales et découvrez les secrets d’un univers magnifique dans ce titre premium déjà très bien noté. Vous êtes minuscule, vous tirez et vous partez à l'aventure ! Le jeu est aussi charmant qu'il en a l'air. Télécharger Minishoot Adventures à 6,99 €