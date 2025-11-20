Sorties jeux : ISLANDERS: Mobile, Slender Threads, NBA Collect et AstroCat Adventures

Aujourd'hui, 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment ISLANDERS: Mobile, Slender Threads, NBA Collect et AstroCat Adventures.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Slender Threads (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone, v1.2, VO, 3 Go, iOS 13.0, Blyts) Dans Villa Ventana, thriller d’aventure point & click, guidez Harvey Green dans une ville étrange où des événements paranormaux transforment son cauchemar récurrent - sa propre tête accrochée comme trophée - en prémonition fatale à conjurer. Découvrez une jouabilité traditionnelle d’exploration, dialogues et énigmes, une intrigue aux twists saisissants et humour absurde, des dizaines de personnages étranges vocaux, des graphismes diorama 2D/3D dessinés à la main et une musique envoûtante. Télécharger le jeu gratuit Slender Threads





NBA Collect par Topps (Jeu, Sports / Cartes, iPhone, v21.0.0, VF, 369 Mo, iOS 13.0, The Topps Company, Inc.) NBA Collect! par Topps® est l’application officielle de cartes numériques NBA licenciées où vous collectionnez, échangez et animez vos cartes Topps préférées avec une communauté mondiale de fans passionnés. Une sorte de Pokémon Pocket sur le basket.



Ouvrez des packs quotidiens, complétez missions et événements, participez à des défis en temps réel, montez dans les classements et personnalisez votre profil pour vivre pleinement l’univers du basketball depuis votre mobile. Télécharger le jeu gratuit NBA Collect par Topps

Resident Evil Survival Unit (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone, v1.2.2, VO, 1,3 Go, iOS 13.0, Aniplex Inc.) Dans l’univers parallèle de Resident Evil Survival Unit, guidez Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine et d’autres héros pour survivre à une infection dévastatrice : construisez et fortifiez votre base autour d’un manoir abandonné, déployez des survivants aux talents uniques (combat, collecte, tech) sur une carte ouverte, et affrontez hordes d’infectés, clans rivaux et alliances stratégiques en temps réel. Mélangeant gestion de base, exploration, RTS et décisions impactantes, ce jeu mobile supervisé par Masachika Kawata culmine en un combat final épique contre le Mortem conçu par Yoshitaka Amano, pour une survie tendue fidèle à l’ambiance oppressante de Resident Evil. Télécharger le jeu gratuit Resident Evil Survival Unit

AstroCat Adventures (Jeu, Action, iPhone, v1.0, VO, 30 Mo, iOS 16.6) AstroCat Adventures est un shooter spatial addictif où vous incarnez un chat ou un lapin sautant et tirant sur des robots araignées dans des salles procédurales à vider au plus vite pour des bonus.



Demo gratuite (4 salles), version complète avec choix de perso et combinaisons, boucliers, vies, upgrades d’armes et flow arcade fun, avec histoire prévue à venir. Un super jeu, joli et bien pensé, qui rappelle évidemment un certain AstroBot sur PS5. Télécharger le jeu gratuit AstroCat Adventures

Nouveaux jeux payants iOS :

ISLANDERS: Mobile (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone, v1.1, VF, 657 Mo, iOS 16.0, Coatsink Software) ISLANDERS est un city-builder minimaliste et apaisant où vous construisez sereinement de magnifiques villes insulaires en plaçant stratégiquement des bâtiments pour marquer des points selon leur environnement. Profitez d’un gameplay détendu sans stress ni chrono, avec des îles procédurales, des visuels colorés et une bande-son paisible, jouable hors ligne. Télécharger ISLANDERS: Mobile à 4,99 €

Adventure To Fate: Dungeons (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone, v1.5, VO, 220 Mo, iOS 12.0, TouchMint) Plongez dans ce roguelite dungeon crawler au tour par tour unique, forgé sur plus d’une décennie de systèmes et contenus artisanaux, enrichi de nouvelles mécaniques roguelike, trois donjons distincts (Crypt of Fate, Lost Sands, Frozen Spire), quêtes et progression approfondie.



Affrontez quatre modes de jeu par donjon (Casual, Champion permadeath, Mystic et Hellish), personnalisez 6+ classes avec 900+ compétences, 30+ esprits alliés, forgez armes custom, et enchaînez quêtes, préfixes loot/ennemis et classements pour une rejouabilité infinie. Télécharger Adventure To Fate: Dungeons à 5,99 €

Carmen Sandiego. (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.5.2, VF, 1,4 Go, iOS 17.0, Gameloft) Incarnez Carmen Sandiego, la super voleuse écarlate, dans un monde d’espionnage où vous utilisez gadgets high-tech (planeur, grappin, vision nocturne), voyagez dans des lieux emblématiques comme Rio ou Tokyo, et menez des missions chronométrées pour récolter indices, résoudre énigmes, mini-jeux et démasquer les agents de V.I.L.E.Testez vos compétences de détective en mode campagne narrative ou classique « Les dossiers d’ACME », avec visuels immersifs et défis intenses de crochetage, piratage et coffres-forts. Télécharger Carmen Sandiego. à 4,99 €

Union of Gnomes (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone, v1.5.111, VO, 646 Mo, iOS 15.0, HC GLOBAL DISTRIBUTION LIMITED) Dans Union of Gnomes, menez l’insurrection des gnomes contre l’oppressive Snow White dans un conte de fées roguelike décalé : libérez vos camarades, montez une escouade avec 3 héros uniques et 130 cartes synergiques pour empoisonner, aveugler ou saouler les ennemis féeriques comme le Chaperon Rouge ou Pinocchio. Affrontez 19 boss à travers 6 actes révolutionnaires en mode histoire ou infini, en gérant positionnement, effets hilarants et améliorations pour une liberté gnome totale ! Télécharger Union of Gnomes à 5,99 €