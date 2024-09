Sorties jeux : Geneforge 2 - Infestation, LEGO Hill Climb Adventures, SameBoy et Squad Busters

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Geneforge 2 - Infestation, LEGO Hill Climb Adventures, SameBoy et Squad Busters.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

EigenGauge (Jeu, Action / Course, iPhone / iPad, v1.01, 1017 Mo, iOS 10.0, CHRIS HODGE) Intense et impitoyable, voici un jeu de course de type Wipeout. Explorez un système stellaire avec des dizaines de lieux. Débloquez et maîtrisez de nombreuses capacités. Choisissez l'un des six véhicules et tentez de débloquez de nouveaux défis. Télécharger le jeu gratuit EigenGauge





Everbound (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.0, 99 Mo, iOS 17.0, ANDRE K PHAM) Ce roguelike RPG de stratégie au tour par tour met les joueurs au défi de traverser une vaste carte et de vaincre les 6 boss pour remporter la victoire. Affrontez des ennemis, ramassez du butin, équipez-vous de divers équipements, améliorez votre équipement et choisissez parmi 6 classes de joueurs tout en essayant de battre votre meilleur score au niveau de difficulté choisi. Télécharger le jeu gratuit Everbound





Trails of Cold Steel:NW (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3.0, 1,7 Go, iOS 12.0, Userjoy Technology Co., Ltd.) Doté d'un style hautement travaillé, "Northern War" vous propose d'explorer un univers aussi riche et onirique qu'immense, avec ce sentiment de liberté qui n'est pas pour nous déplaire. Donjons, arènes, raids, épreuves et autres labyrinthes vous attendent. Pour progresser, il faudra rencontrer des compagnons de route, élucider des mystères et bien sûr, se battre. La composition de l'équipe, la personnalisation des compétences acquises (via le système d'Orbment) et vos réflexes permettent d'offrir une véritable profondeur au gameplay. Télécharger le jeu gratuit Trails of Cold Steel:NW





LEGO Hill Climb Adventures (Jeu, Aventure / Course, iPhone / iPad, v1.0.2, 800 Mo, iOS 16.0, Fingersoft) Partez pour une aventure épique en explorant les collines dans LEGO Hill Climb Adventures, un jeu solo qui combine les vastes et uniques mondes de LEGO et Hill Climb Racing ! Choisissez parmi une variété de véhicules Hill Climb Racing et LEGO, et escaladez les collines emblématiques de Climb Canyon ! Ce nouveau jeu reprend le gameplay amusant et familier de Hill Climb Racing, tout en ajoutant des rebondissements et une profondeur supplémentaire grâce à l'exploration, aux aventures et aux histoires à découvrir ! On adore ! Télécharger le jeu gratuit LEGO Hill Climb Adventures





SameBoy (Jeu, Outils de développement, iPhone / iPad, v0.16.5, 4 Mo, iOS 13.0, Lior Halphon) SameBoy est un émulateur convivial, puissant et open source pour Game Boy, Game Boy Color et Super Game Boy. Il offre des sauvegardes rapides, le support du rumble, des filtres de mise à l'échelle, l'émulation de la Game Boy Camera et des contrôles de mouvement. De plus, il permet d'accélérer, de rembobiner et de ralentir les jeux, et est compatible avec les contrôleurs MFi, PlayStation, Switch et Xbox. L'interface propose plusieurs thèmes, sans publicité ni suivi, et bien plus encore !



Parfait pour les fans de la console portable de Nintendo ! Télécharger le jeu gratuit SameBoy





Squad Busters (Jeu, Action, iPhone / iPad, v4.326.10, 538 Mo, iOS 12.0, Supercell) Chaque partie est unique, fun et imprévisible, comme toujours avec les jeux Supercell ! Comme vu hier, il s'agit d'un nouveau MOBA reprenant les personnages de Clash of Clans, Clash Royale et autres HIT du studio comme Brawl Stars. Agrandissez votre squad, pillez des boss, butez vos amis, et collectionnez des personnages emblématiques. Jouez des parties épiques à 10 joueurs et toujours différentes grâce aux combinaisons infinies de cartes et de gameplay. Récupérez le plus de gemmes possible ! Télécharger le jeu gratuit Squad Busters





Timeswipe.fun (Jeu, Casse-tête / Quiz, iPhone / iPad, v1.0.2, 23 Mo, iOS 13.0, Pink Bean Studio) Savez-vous quand ...

.. c'est terminé la première guerre mondial ?

.. le téléphone a-t-il été inventé ?

.. est sorti Le Roi Lion au cinéma?



Testez vos connaissances historiques en devinant si ces évènements se sont produits avant ou après une année donnée ! Télécharger le jeu gratuit Timeswipe.fun





DVD Bounce (Jeu, , iPhone, v1.0, 5 Mo, iOS 17.0, Juan Williman) Revivez l'époque glorieuse du début des années 2000 avec DVD Bounce, le jeu ultime qui ravive la nostalgie de l'économiseur d'écran DVD emblématique ! Vous vous souvenez du plaisir de voir le logo rebondir et toucher parfaitement le coin de l'écran de votre téléviseur ? Désormais, vous pouvez revivre cette expérience sur votre iPhone !



Simple et addictif : Facile à prendre en main et à jouer, mais difficile à maîtriser ! Télécharger le jeu gratuit DVD Bounce





Nouveaux jeux payants iOS :

Construction Simulator 4 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.15.831, 2 Go, iOS 14.0, astragon Entertainment GmbH) Le retour de Construction Simulator.



Cette fois, votre travail vous emmènera dans une carte fictive inspirée des paysages canadiens, avec trois grandes zones inédites à explorer. Découvrez une vaste campagne unique à chaque région avec des défis exclusifs pour votre empire de la construction en expansion.



Attendez-vous au retour de marques et d'engins renommés comme Atlas, BELL, Bobcat, Caterpillar, et bien d'autres. De plus, de nouvelles marques telles que CIFA, DAF, et Scania rejoindront la gamme d'équipements disponibles pour développer votre entreprise. Télécharger Construction Simulator 4 à 5,99 €