Sorties jeux : NTE, Beholder: Conductor, Genesis War, Battle Fate et Drova Forsaken Kin

Aujourd'hui, 14 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment NTE: Neverness to Everness, Evil Sword, Beholder: Conductor, Genesis War, Battle Fate et Drova - Forsaken Kin.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

NTE: Neverness to Everness NTE: Neverness to Everness (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.7, VF, 3.5 Go, iOS 15.0, N2E ENTERTAINMENT PTE. LTD.) Comme vu il y a quelques jours, NTE: Neverness to Everness est un très beau RPG open-world urbain surnaturel où vous incarnez un chasseur d’anomalies dans la ville vibrante de Hethereau. Explorez des mystères, liez-vous d’amitié avec des compagnons excentriques et customisez votre vie dans ce monde mélangeant humains et surnaturel. Télécharger le jeu gratuit NTE: Neverness to Everness

Survival: The Dark Portal Survival: The Dark Portal (Jeu, Cartes / Divertissement, iPhone / iPad, v1.1, VO, 567 Mo, iOS 12.0, Vast Ocean Game. Limited) Survival: The Dark Portal est un jeu de cartes fantasy où vous formez des équipes de héros pour des combats de boss en dungeon et des raids multijoueurs. Avec un système de mouvement innovant et des centaines de héros, affrontez une guerre entre dieux dans ce titre épique. Télécharger le jeu gratuit Survival: The Dark Portal

Dungeon & Deck Dungeon & Deck (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.305, VO, 903 Mo, iOS 15.0, Deviloper Limited Company) Dungeon & Deck est un roguelike deck-building passif très intéressant où vous construisez votre deck de cartes pour explorer des donjons procéduraux et vaincre des boss. Collectez héros, sorts et reliques pour des runs uniques et stratégiques dans ce titre d’exploration et de combat automatique. Télécharger le jeu gratuit Dungeon & Deck

CHAOS WORLD CHAOS WORLD (Jeu, iPhone, v1.2.0, VO, 189 Mo, iOS 13.0, VALOFE Co., LTD) CHAOS WORLD est un MMORPG où vous restaurez l’harmonie dans un monde chaotique en explorant des chapitres, forgeant votre équipement et collectionnant des pets puissants. Affrontez d’autres joueurs en PvP et construisez votre légende dans cet univers d’aventure gratuite. Télécharger le jeu gratuit CHAOS WORLD

Evil Sword Evil Sword (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone, v0.0.1, VO, 529 Mo, iOS 13.0, Act Seven Entertainment Inc.) Evil Sword est un RPG passif où un garçon découvre une épée maléfique après la destruction de son village et chasse les monstres avec des pouvoirs obscurs. Améliorez l’épée, débloquez des compétences ultimes et progressez automatiquement même hors ligne dans ce chasseur de ténèbres. Télécharger le jeu gratuit Evil Sword

Goobie Garden Goobie Garden (Jeu, Parties rapides, iPhone, v1.0, VO, 198 Mo, iOS 15.0) Goobie Garden: Idle Collector est un jeu cosy de collection de créatures où vous faites éclore, évoluez et customisez des monstres drôles sur votre propre planète. Décorez, progressez en idle et profitez d’événements saisonniers dans ce collector relaxant et charmant. Télécharger le jeu gratuit Goobie Garden

PetKart PetKart (Jeu, Aventure / Parties rapides, iPhone, v1.0.13, VO, 264 Mo, iOS 15.0, cocone ONE corporation) PetKart est un jeu d’aventure mignon où vous adoptez, customisez et faites rouler des PetKarts adorables à travers des paysages vibrants. Décorez votre garage, habillez votre avatar, connectez-vous avec des amis et collectionnez des objets rares dans cette expérience sociale et relaxante. Original mais pas pour les joueurs acharnés Télécharger le jeu gratuit PetKart

Beholder: Conductor Beholder: Conductor (Jeu, Aventure / Action, iPhone, v1.0.4, VF, 296 Mo, iOS 16.0, Plug In Digital) Beholder: Conductor est un thriller de surveillance dystopique où vous incarnez un conducteur de train chargé de surveiller, fouiller et dénoncer les passagers pour le Ministère. Prenez des décisions morales difficiles, accomplissez des missions secrètes et progressez dans le train tout en maintenant l’ordre dans ce jeu narratif sombre (achat complet pour l’expérience pleine). Télécharger le jeu gratuit Beholder: Conductor

Cats & Soup Cats & Soup (Jeu, Parties rapides / Simulation, iPhone, v1.0.3, VO, 499 Mo, iOS 15.0, NEOWIZ) Cats & Soup : Magic Recipe est la suite officielle du jeu de chats mignons, un jeu de fusion relaxant où vous fusionnez des ingrédients pour créer des recettes magiques et décorez une maison dans les arbres. Collectez plus de 100 chats adorables, habillez-les et profitez d’événements saisonniers dans ce cosy game gratuit ultra-populaire. Télécharger le jeu gratuit Cats & Soup

Genesis War Genesis War (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone, v2.1.5, VF, 268 Mo, iOS 15.0, LINE Games) Genesis War est un RPG stratégique au tour par tour où vous commandez des héros dans un continent en guerre, avec des combats tactiques basés sur les éléments et l'environnement. Construisez votre équipe idéale, explorez une narration épique et affrontez du contenu varié (raids, PvP, boss) dans ce titre gratuit de LINE Games. Attention, c'est probablement le jeu de la semaine ! Télécharger le jeu gratuit Genesis War





STARFLING STARFLING (Jeu, Parties rapides, iPhone, v1.0.2, VO, 14 Mo, iOS 15.0, Christopher Berg) STARFLING est un jeu d’arcade spatial minimaliste en une touche où vous lancez une balle entre des étoiles pour enchaîner des combos et battre le classement quotidien. Avec des parcours génératifs artistiques, retour haptique et sessions ultra-courtes, ce titre gratuit (option sans pubs) offre une rejouabilité infinie et relaxante. Télécharger le jeu gratuit STARFLING

Drova - Forsaken Kin Drova - Forsaken Kin (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.0.1, VF, 1.6 Go, iOS 15.0, Deck13 Interactive) Drova - Forsaken Kin est un Action-RPG en pixel art sombre inspiré de la mythologie celtique, où vos choix influencent un monde ouvert fait à la main et où vous devez choisir entre deux factions rivales pour dominer les esprits de la nature. Explorez des paysages dangereux, apprenez des capacités, fabriquez de l’équipement et affrontez trahisons et combats intenses dans une aventure narrative riche. Une belle découverte ! Télécharger le jeu gratuit Drova - Forsaken Kin

Nouveaux jeux payants iOS :

The Rhymatory The Rhymatory (Jeu, Mots, iPhone, v1.5, VO, 103 Mo, iOS 15.0, Ponderosa Games, LLC) The Rhymatory est un jeu de mots cosy (en anglais) où vous résolvez plus de 300 énigmes basées sur des paires de mots qui riment dans un univers steampunk. Accompagné d’un renard, une chouette et un corbeau, profitez d’une expérience premium sans pubs à 2,99 €. Télécharger The Rhymatory à 2,99 €