Tomb Busters : le jeu co-op qui transforme l’horreur en comédie !

Vous aimez avoir peur ? Surtout avec des potes ? Tomb Busters, le premier jeu de co-op horror-comedy multijoueur, arrive sur mobile avec une idée géniale : l’expérience change complètement selon le nombre de joueurs. Solo = terreur pure. À quatre = fou rire garanti.

Un concept malin inspiré de Lethal Company

Vous travaillez pour la Supernatural Company, une entreprise qui envoie ses nouveaux employés explorer des ruines anciennes chinoises pour récupérer des trésors légendaires. Le manuel de survie de l’entreprise est très clair : ramenez les artefacts… et surtout, revenez vivants.



Selon le nombre de coéquipiers :

Solo → Véritable jeu d’horreur

À deux → Aventure tendue

À trois → Chasse au trésor intense

À quatre → Comédie chaotique et hilarante

C’est exactement ce qui rend Tomb Busters unique sur le marché, assez loin d'un Among Us par exemple. Le stress et la coopération créent des situations absurdes dignes des meilleures sessions de jeu entre amis.

Le jeu propose des décors inspirés de l’architecture et du folklore chinois ancien : temples éclairés à la bougie, totems sculptés, labyrinthes sombres… Les effets sonores (appels distordus au talkie-walkie, pas qui approchent, murmures) renforcent l’immersion.



Au menu :

Monstres inspirés du folklore (Ghost Bride, Vixen, Queen of Jingjue, etc.)

Pièges mortels et puzzles coopératifs

Outils d’exploration, d’attaque et de soutien

Progression dans des ruines de plus en plus dangereuses

Les visuels rappellent un peu Identity V (NetEase) dans le style, mais avec une identité propre et une touche d’humour noir très marquée en multijoueur.

Disponibilité et modèle économique

Le jeu est en soft launch dans plusieurs régions (États-Unis, Chine, Japon, etc.) et disponible en précommande sur App Store et Google Play Store. Tomb Busters est gratuit avec achats intégrés. Une date de lancement mondial plus large est attendue courant 2026 (certains parlaient de fin mai, mais cela peut évoluer).



Si vous êtes fan de jeux comme Lethal Company en version mobile, avec une ambiance asiatique horrifique et une rejouabilité folle grâce au co-op, Tomb Busters a tout pour plaire. Parfait pour des sessions entre amis où la peur laisse vite place aux éclats de rire.



Prêts à rejoindre la Supernatural Company ? Solo pour les courageux, ou en équipe pour transformer la terreur en party ?

Télécharger le jeu Tomb Busters