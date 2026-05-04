L'Epic Games Store Mobile arrive aussi sur iPhone au Japon

C’est officiel : Epic Games vient de lancer son Epic Games Store sur iPhone au Japon. Une étape importante qui permet aux utilisateurs japonais de télécharger directement Fortnite, Rocket League Sideswipe et d’autres titres via une boutique alternative, sans passer par l’App Store. Les européens y avaient droit depuis août 2024, suite à l'ouverture d'iOS 17.4. Les japonais avaient eu le feu vert pour le sideloading fin 2025.

Ce que propose l’Epic Games Store sur iPhone

Pour le lancement, l'Epic Games Store japonais sur iPhone propose :

Téléchargement direct de Fortnite et Rocket League Sideswipe

Accès à plus de 345 000 expériences créées par les utilisateurs avec Unreal Editor for Fortnite (UEFN)

Chat texte cross-platform avec vos amis sur tous les appareils Epic

Authentification à deux facteurs (2FA) pour plus de sécurité

Pour installer l’application, il suffit de télécharger le fichier directement depuis le site d’Epic Games, puis d’autoriser les apps provenant de « Epic Games Inc » dans les Réglages de l’iPhone.



En Europe, l'Epic Games Store offre actuellement le jeu Street of Rage 4.

Une nouvelle saison pour Fortnite

Le lancement coïncide avec l’arrivée de Fortnite Showdown, la nouvelle saison Battle Royale qui oppose deux factions : Team Foundation et Team Ice King. Les joueurs peuvent également récupérer gratuitement le skin Yeddy Outfit en téléchargeant Fortnite sur mobile et en invitant un ami.

Prochains pays et limitations actuelles

Epic prévoit de lancer l’Epic Games Store au Brésil plus tard en 2026 et continuera son déploiement dans d’autres pays au fur et à mesure de l’évolution des réglementations locales. Pour le moment, aucun jeu tiers n’est encore disponible sur la boutique mobile japonaise en raison des frais et obligations imposés par Apple.

Et sur Mac ?

Malheureusement, Fortnite reste toujours indisponible sur Mac. Seules les versions cloud (GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming) permettent d’y jouer. Epic attend visiblement une ouverture plus large des marketplaces alternatives par Apple avant de revenir sur macOS.