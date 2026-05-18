Dungeon Warfare 3 : le retour du tower defense le plus sadique !

Si vous aimez transformer des aventuriers cupides en bouillie de héros à grand renfort de pièges vicieux, Dungeon Warfare 3 est fait pour vous. Développé par Excidium, ce nouvel opus de la série culte de tower defense inversé sort sur iOS (et Android) et propose une formule affinée qui mélange créativité absolue, stratégie profonde et un humour noir très assumé. Pour 7,99 €, vous devenez un maître des donjons qui sculpte littéralement le terrain pour canaliser les vagues d’ennemis dans des pièges mortels. Le jeu reprend les bases excellentes des deux premiers opus tout en apportant des nouveautés bienvenues. Un must pour les fans du genre.

Présentation détaillée

Les bases intemporelles de la série

Depuis le premier Dungeon Warfare, la série se distingue par son concept génial : au lieu de placer des tours classiques, vous construisez un donjon et disposez des pièges physiques (lances, scies, flammes, chutes, etc.). Les ennemis (guerriers, mages, voleurs, boss…) ont une physique réaliste : ils peuvent être projetés, noyés, brûlés ou empalés de façon jouissive. Le pixel art type cartoon, les bruitages gores hilarants et la satisfaction de voir une vague entière s’effondrer dans un piège bien placé restent intactes. C’est toujours du tower defense « à l’envers » : vous ne défendez pas un chemin, vous créez le chemin de la mort.

Les grandes nouveautés de Dungeon Warfare 3

Pour ce troisième opus, les développeurs nous proposent plusieurs nouveautés :

Realm Shaping (sculpture du terrain) : Le gros ajout. Vous posez des tuiles une par une : murs, fossés, chutes, passages étroits… Vous modelez littéralement la carte pour forcer les ennemis dans vos pièges les plus cruels. C’est extrêmement satisfaisant et ça ajoute une couche de créativité énorme.

(sculpture du terrain) : Le gros ajout. Vous posez des tuiles une par une : murs, fossés, chutes, passages étroits… Vous modelez littéralement la carte pour forcer les ennemis dans vos pièges les plus cruels. C’est extrêmement satisfaisant et ça ajoute une couche de créativité énorme. Arsenal encore plus mortel : Plus de pièges, chacun avec plusieurs niveaux d’upgrades et des « charms » qui modifient leur comportement. Les synergies entre pièges et terrain sont plus riches.

: Plus de pièges, chacun avec plusieurs niveaux d’upgrades et des « charms » qui modifient leur comportement. Les synergies entre pièges et terrain sont plus riches. Progression permanente : Chaque victoire donne de l’XP pour renforcer vos outils de manière persistante. Gems pour les améliorations, artefacts, etc.

: Chaque victoire donne de l’XP pour renforcer vos outils de manière persistante. Gems pour les améliorations, artefacts, etc. Système de Sigils/Runes : Vous mixez des modificateurs pour ajuster la difficulté et les récompenses à votre goût. Parfait pour rejouer les niveaux.

: Vous mixez des modificateurs pour ajuster la difficulté et les récompenses à votre goût. Parfait pour rejouer les niveaux. Contenu infini : Campagne avec niveaux faits main + modes procéduraux et Endless. Vous ne manquerez jamais de défis.

Le jeu est plus accessible que DW2 sur certains points (moins de grind d’objets aléatoires) tout en restant très exigeant sur les hautes difficultés. Les contrôles tactiles sont fluides sur iPhone et iPad, mais la tablette reste plus pratique, comme toujours dans ce genre très particulier.

Notre avis sur DW3

J’ai passé une vingtaine d’heures sur Dungeon Warfare 3 depuis sa sortie et je suis conquis. Le feeling des pièges est encore meilleur que dans DW2, avec cette nouvelle liberté de sculpter le terrain qui rend chaque niveau unique. Les ennemis sont variés et intelligents : ils esquivent, sautent, volent… il faut vraiment réfléchir à chaque carte. Les graphismes pixel art sont superbes, l’ambiance sonore immersive, et le système de Sigils permet de rejouer à l’infini sans frustration. C’est plus « pur » que DW2, moins dépendant d’un grind d’objets, et ça fait du bien.

Petit bémol : le prix est un peu élevé pour un mobile (même si la qualité est là), et certains joueurs venus de DW2 regrettent le système de skills plus profond du 2. Mais personnellement, je trouve DW3 plus équilibré et plus focalisé sur la créativité pure.



Si vous aimez Orcs Must Die ou les bons tower defense, foncez.

Conclusion : l’un des meilleurs tower defense du moment ?

Dungeon Warfare 3 s’impose sans problème parmi les meilleurs jeux du genre sur mobile (App Store et Play Store) et PC (disponible sur Steam). Il n’égale peut-être pas le sentiment d’explosion de contenu de Dungeon Warfare 2 pour les fans hardcore, mais il surpasse largement la plupart des tower defense actuels par sa profondeur, sa rejouabilité et son plaisir immédiat. Si vous cherchez un jeu stratégique, cruel, drôle et infiniment rejouable, c’est un excellent achat. Excidium signe ici une suite solide qui fait évoluer la formule sans la trahir.

Télécharger Dungeon Warfare 3 à 7,99 €