Control Ultimate Edition est aussi disponible sur iPhone et iPad !

Remedy Entertainment vient de sortir Control Ultimate Edition sur iOS et iPadOS. Après la version Mac sortie l’année dernière, le très apprécié jeu d’action-aventure (plus de 80 récompenses) est désormais disponible sur iPhone et iPad en achat universel (même binaire que la version macOS). Vous êtes les premiers au courant ce matin !

L’expérience complète dans votre poche

Vous incarnez Jesse Faden, nouvelle directrice du Federal Bureau of Control, une agence gouvernementale secrète confrontée à une menace surnaturelle. La réalité se déforme, les environnements changent sans prévenir, et tout peut devenir une arme (LE truc en plus de Control).



L’Ultimate Edition inclut le jeu de base ainsi que les deux extensions The Foundation et AWE, offrant ainsi l’aventure complète. C’est l’un des jeux les plus originaux et immersifs de ces dernières années, avec un univers étrange, un système de combat viscéral et une narration très réussie.

Une adaptation mobile particulièrement soignée

Remedy n’a pas fait les choses à moitié. Les contrôles tactiles ont été entièrement repensés pour offrir précision, fluidité et intuitivité sur écran tactile, sans sacrifier l’intensité du gameplay original. L’interface et le HUD ont été retravaillés pour rester lisibles même dans le chaos des combats.



Le jeu tire pleinement parti des technologies Apple :

MetalFX Upscaling pour une meilleure qualité d’image

MetalFX Frame Interpolation pour un gameplay plus fluide

Ray tracing accéléré par le matériel sur les modèles compatibles (iPhone 15 Pro et plus récents, iPad Pro récents), offrant des éclairages et reflets magnifiques dans les environnements changeants de l’Oldest House.

Il est également possible de jouer avec une manette compatible si vous préférez.

Notre avis après 30 minutes de jeu

Les premières impressions sont excellentes. Sur un iPhone 17 de base, le jeu tourne de manière très fluide. Les contrôles tactiles sont bien pensés et accessibles, sans donner l’impression d’un port bâclé. On sent que Remedy a vraiment travaillé sur l’expérience mobile. À 5,99 € (prix susceptible de varier selon les régions), Control Ultimate Edition offre un contenu énorme (jeu complet + deux extensions) pour un prix très raisonnable. La version Mac était vendue 39 € à la base...



Si vous aimez les jeux d’action à la troisième personne avec une ambiance mystérieuse, surnaturelle et une narration riche, c’est clairement l’un des meilleurs titres disponibles sur iOS en ce moment. Un jeu AAA de plus après les récents Tomb Raider et The Division.



Note : Si vous avez déjà acheté la version Mac, le jeu devrait être gratuit sur iOS/iPadOS. Lors du processus d’achat, un message indique que vous possédez déjà le jeu et le téléchargement démarre automatiquement.



Vous l’avez déjà téléchargé ? Quelles sont vos premières impressions sur les contrôles tactiles ? Dites-le-nous en commentaire !

Télécharger Control Ultimate Edition à 5,99 €