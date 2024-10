Pal Go est un nouveau tower defense à la sauce Pokémon

Pal Go n'a pas forcément ce qu'il faut pour révolutionner les jeux vidéos, mais il a de solides arguments pour dépoussiérer le genre "tower defense", dominé par des titres comme Kingdom Rush. Avec son look influencé par un certain Pokémon, Pal Go lorgne aussi sur Palworld (lui-même inspiré par la licence de Nintendo). Alors que le dernier cité n'a pas encore de date de sortie sur mobile, Pal Go en profite pour tenter de séduire les fans avec un charme certain.

Découvrez Pal Go

Concrètement, Pal Go est un jeu de défense de tour mêlant stratégie, fusions et batailles. Vous incarnez un chasseur de monstres dont la mission est de protéger les Royaumes des Glands contre le sorcier Mazdor et son armée maléfique. En assemblant et en fusionnant vos unités, vous améliorez vos petites bêtes pour affronter les forces des ténèbres dans des batailles aussi intenses que stratégiques. Chaque position et décision est cruciale, car une erreur peut entraîner l'effondrement de vos défenses. Au-delà du scénario principal, le jeu propose aussi un mode PvP où vous affrontez d'autres joueurs pour grimper dans les classements et remporter des récompenses légendaires.



Regardez une vidéo officielle de Pal GO :

S'il est facile de critiquer Pal Go pour son style ou ses créatures aux airs de déjà-vu, le jeu de Playwind se démarque grâce à un gameplay tactique et ses mécaniques comme la fusion qui est ce qui permet de faire évoluer ses créatures. Ainsi, si vous fusionnez intelligemment les bons monstres entre eux, leurs aptitudes s'en trouvent renforcées. Mais la subtilité est que ces capacités apparaissent de manière aléatoire, comme dans les jeux roguelite. Une manière de pimenter les parties, seul contre l'IA ou à plusieurs en ligne.



La réalisation est bonne, pleine de magie avec des effets qui font toujours mouche. On est loin d'un Palworld ou d'un Miraibo GO par exemple, mais plus près d'un Plants Vs Zombies. C'est ce qu'il faut pour tourner sur tous les appareils, du moins ceux qui n'ont pas plus de six ans.

Un jeu à tester

Si vous êtes curieux, Pal Go vaut le détour pour son approche résolument tactique. Seul bémol, on dénote pas mal d'achats intégrés, mais pour le moment, nous n'avons pas eu besoin d'y recourir pour enchaîner les parties.



Le fait qu'il n'ait pas fait de publicité sur les réseaux et qu'il a déjà dépassé les 10 000 téléchargements sur Google Play Store montre un certain intérêt de la part des joueurs.



Disponible dès maintenant sur iPhone, iPad et Android.

Télécharger le jeu gratuit Pal Go