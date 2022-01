Com2uS lance son nouveau jeu Poker Tower Defense sur iOS et Android

C'est la surprise du jour, Com2uS, l'éditeur à qui l'on doit des HITs comme Summoners War ou Zenonia, lance aujourd’hui son jeu Poker Tower Defense, un tower defense tactique en temps réel disponible sur l’App Store et Google Play.



Fun et accessible, ce titre inédit mélange le jeu de poker traditionnel avec des batailles stratégiques épiques qui vont bien au-delà du simple hasard du tirage. Les joueurs constituent un deck qui correspond à leur style de jeu, choisissent des cartes Héros et Soldats disposant chacune de leurs propres effets et construisent une stratégie unique avant les joutes.

Poker Tower Defense : un jeu de stratégie différent sur mobile

Poker Tower Defense se déroule dans le royaume magique de Diamant, connu pour ses vastes mines de pierres précieuses. Bien évidemment, l'invasion ennemie est proche, et vous allez devoir tout faire pour défendre vos biens. En tant que Maître des Cartes, il vous faut affronter les autres joueurs lors de tournois, voire même de collaborer avec eux dans le cadre de tournois en Duo. Chaque Maître des Cartes décide des soldats qui vont se déployer en combat à mesure que chaque main se joue. Il doit ensuite combiner les talents uniques de ses héros avec les pouvoirs de ses soldats pour trouver la meilleure stratégie pour remporter la bataille.



Concrètement, vous devez élaborer un deck équilibré avec des cartes et des héros au départ, prier pour que le destin vous sorte une carte intéressante en défense (le côté poker), dominer vos adversaires pour monter en compétence et faire évoluer vos cartes, et surtout persévérer pour prendre de l'expérience.



Regardez la vidéo pour mieux comprendre le but du jeu :

Voici les trois modes de jeu disponibles au lancement :

Mode Versus : en entrant dans l’Arène, les joueurs misent leurs frais d’inscription et gagnent la mise de leur adversaire en cas de victoire. Ils gagnent également des coffres en récompense.

en entrant dans l’Arène, les joueurs misent leurs frais d’inscription et gagnent la mise de leur adversaire en cas de victoire. Ils gagnent également des coffres en récompense. Mode Duo : les joueurs font équipe pour gérer leur propre table de jeu en vue de défendre le Royaume Diamant. Les Cartes Talents et Cartes Héros agissent sur l’ensemble de la table, ce qui permet aux équipes les mieux coordonnées d’établir des stratégies complexes pour l’emporter.

Mode Challenge : le mode King Quest est constitué d’une tour de 50 étages dont la difficulté augmente à mesure que le joueur les gravit. Le mode Last Hero Standing permet quant à lui aux joueurs de s’affronter sur une seule journée. Il est divisé en 6 ligues : Bronze, Argent, Or, Platine, Titane et Diamant

Vous l'aurez compris, le concept est séduisant sur le papier, reste à voir si le modèle free-to-play est équilibré sur la durée, ce qui est souvent le gros défaut des titres mobiles modernes. iOS 11 minium est requis sur App Store et Android 5 sur Play Store, et le tout est traduit en français. Le jeu compte pas mal d'achats intégrés qui vont de 1€ à 80€ avec des gemmes et des arènes, histoire de progresser plus vite d'un coup.



Un bon petit tower defense à découvrir rapidement afin d'emmagasiner le plus de victoires possibles contre les débutants...

Télécharger le jeu gratuit Poker Tower Defense