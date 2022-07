Kingdom Rush Vengeance+ apporte un nouveau tower défense à Apple Arcade

L'un des tout meilleurs jeux de tower defense est de retour, mais cette fois sur Apple Arcade ! Kingdom Rush Vengeance TD+ est la version complète, sans publicité ni achat in-app qui va vous offrir des heures et des heures de jeu avec vos héros, ennemis et boss préférés dans des combats toujours aussi ardus et prenants.

Kingdom Rush Vengeance TD+ est disponible sur Apple Arcade

Pour convaincre ceux qui ne connaîtraient pas la série Kingdom Rush, voici le trailer vidéo du studio Ironhide :

Il s'agit du dernier jeu du mois de juillet pour les abonnés Apple Arcade. Kingdom Rush Vengeance+ arrive pour secouer la catégorie "tower defense" sur Apple Arcade. Il s'agit d'ailleurs de la troisième sortie d'Ironhide Games sur le service.

Préparez-vous à passer à l'action et à montrer au Royaume qui est le vrai patron dans le meilleur jeu de tower defense!

Affrontez des empires de puissants ennemis. Combattez les patrons suprêmes, en débloquant et en passant à de nouvelles tours. Entraînez des héros légendaires et obtenez tous les honneurs en utilisant votre stratégie dans cet incroyable jeu de TD.

Kingdom Rush Vengeance vous donnera des heures et des heures de jeu dans le meilleur jeux tour défense disponible !

C'est clairement l'un des titres du genre les plus intéressants. Derrière sa plastique enfantine, Kingdom Rush Vengeance offre une profondeur quasi inégalée avec un aspect tactique prépondérant et un contenu très généreux. Chaque niveau nécessite de réfléchir avant d'agir et certains paraîtront même impossibles lors des premiers essais. Mais c'est là que réside le charme de KR Vengeance. La prise en main est rapide, mais l'apprentissage est un parcours du combattant.



Pour avoir une idée de ce qui vous attend, sachez qu'il y a :

14 héros puissants à gérer et à faire évoluer.

10+ trinkets et artefeacts qui peuvent vous aider dans la bataille.

Plus de 60 ennemis qui mettront à l'épreuve votre esprit et vos compétences stratégiques.

6 puissants boss à vaincre dans les combats légendaires !

28 niveaux complets

De nouvelles tourelles et armes

Plus de 60 réalisations, des secrets cachés et des trucs amusants à jouer et à découvrir pendant que vous explorez le royaume de tower defense !

4 niveaux de difficultés

Et plus encore

Pour en profiter, il vous faudra simplement un abonnement Apple Arcade à 4,99 € valable sur vos iPhone, iPad, Apple TV et Mac. À vous de jouer ! Sachez qu'il y a également Kingdom Rush Frontiers+ sur le service d'Apple.

Télécharger le jeu Kingdom Rush Vengeance TD+