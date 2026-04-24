JCC Pokémon Pocket : l’extension Pulsing Aura arrive avant la fin du mois

Oui, l'extension Pulsing Aura arrive le 28 avril avec Mega Lucario ex et Mega Jungko ex.



Pokémon TCG Pocket continue sur sa lancée. Après plusieurs extensions à succès, le jeu de cartes numérique de The Pokémon Company annonce Pulsing Aura, sa nouvelle extension centrée sur les Pokémon de type Combat, qui sera disponible le 28 avril 2026.

Un thème combatif et visuellement réussi

Comme son nom l’indique, Pulsing Aura met l’accent sur les Pokémon Combat. L’extension promet de belles illustrations inédites, avec une mise en avant des évolutions Méga. Mega Lucario ex et Mega Jungko (Sceptile en anglais) ex figurent en tête d’affiche des boosters, accompagnés de Vaporeon ex et d’autres cartes encore tenues secrètes.



L’extension introduit également de nouvelles cartes Dresseur destinées à renforcer les stratégies de type Combat, ainsi qu’un tout nouveau cadre doré spécial pour les cartes de rang 1, 2 et 3. Ce cadre s’obtient en collectionnant 10 exemplaires d’une même carte (y compris rétroactivement).

Des événements pour fêter l’extension

Pour accompagner Pulsing Aura, plusieurs événements Pokémon sont prévus :

Elite Deck Missions

Handy Card Collection Missions

Un événement spécial pour le 1,5 anniversaire du jeu, qui se déroulera de fin avril à début mai

Notre avis

Pulsing Aura semble être une extension particulièrement attractive pour les joueurs qui aiment les decks Combat. L’arrivée de deux Mega ex en vedette, combinée à de nouvelles cartes Dresseur et à un système de cadre doré, devrait donner un bon coup de boost à la méta et à la collection.



Le jeu continue de bien s’améliorer sur le plan du contenu et des événements réguliers. Si vous êtes fan de JCC Pokémon Pocket, le 28 avril risque d’être une date importante. Le jeu mobile le plus populaire de 2024 est disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store.

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