Le jeu Pocket Skate succède à Pocket Halfpipe sur l'App Store !

Cela fait toujours quelque chose de parler d'un jeu que l'on a découvert sur iPhoneSoft il y a plus de dix ans. C'est exactement ce qui se passe avec Pocket Halfpipe du développeur indépendant Peter Leary. Le jeu a été lancé au début de l'année 2011 et, comme son nom l'indique, il proposait une version vraiment cool du skateboard en halfpipe. Si son répertoire de figures manquait de certains éléments clés, comme les grinds et les slides, il offrait une foule de flips et de grabs sympas et une simulation très satisfaisante au global. Alors que le titre a quitté l'App Store il y a un moment, son successeur arrive cette semaine sous la forme de Pocket Skate.

Bienvenue à Pocket Skate !

Rappelez-vous en 2011, Pocket Halfpipe proposait une expérience assez stylée. Malgré quelques manques comme évoqué plus haut, il n'avait pas à rougir face à la concurrence. Son seul problème finalement, a été de n'avoir reçu que quelques mises à jour. À l'heure actuelle, le jeu n'est plus disponible sur l'App Store, mais le développeur va nous faire oublier Pocket Halfpipe en publiant une suite appelée Pocket Skate. Alors que le jeu original était axé sur le skating en halfpipe, Pocket Skate est un jeu de skating de rue complet avec des environnements sympas et une liste de figures apparemment bien plus étendue. Regardez la bande-annonce vidéo :

Déchirez et testez vos compétences dans ce jeu de skate génial de style arcade !



Pocket Skate est un jeu de skateboard amusant, rempli de figures spectaculaires, de commandes intuitives et de personnages sympas qui tiennent dans la poche !

Si vous aviez joué au premier opus, vous aurez remarqué que le style particulier a été conservé. Le jeu est coloré et plein de vie, avec des environnements qui semblent être basés principalement sur la réalité avec de petites touches d'éléments fantastiques. C'est un peu comme regarder un dessin animé de skateboard. Dernier point qui fait référence à Pocket Halfpipe, ce sont les douloureuses chutes qu'il vaut mieux faire dans un jeu vidéo qu'en vrai !



Plus de dix ans après, Pocket Skate nous arrive donc cette semaine. Il sera lancé sur iOS ce jeudi pour 3,99 €, sans publicité ni achat intégré, et une version Android sera bientôt disponible.

Les caractéristiques du jeu :

De superbes grinds, grabs et flips à débloquer.

Skatez sur vos propres musiques

Des niveaux de poche pour un maximum de plaisir

10 skaters géniaux à débloquer

Personnalisez le look de votre skater

Prends un selfie et partage-le

Un gameplay intuitif et des défis pour en débloquer encore plus.

Facile à apprendre

Classements du Game Centre

Pas de publicité

Réalisez des exploits !



Et bien évidemment, le développer annonce déjà de nouveaux patineurs, niveaux et fonctionnalités à venir !