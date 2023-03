Pocket City 2 s'offre un trailer de gameplay avant sa sortie

Au cours du week-end, Codebrew Games a publié une nouvelle bande-annonce de la suite de son excellent jeu de construction Pocket City. Pocket City 2 proposera une nouvelle expérience de construction de ville, de l'exploration au fur et à mesure que vous construisez avec votre propre avatar, un cycle jour-nuit, des mini-jeux, et plus encore afin d'aller bien plus loin que dans le premier opus. Le jeu est en cours de développement depuis un certain temps déjà, et le studio nous offre enfin un aperçu des nouveautés avec un trailer de gameplay qui montre les mini-jeux, l'exploration et l'expérience de construction en 3D.

Pocket City 2 annoncé sur mobile

Malgré le passage à la 3D, Pocket City 2 conserve son style graphique, ce qui est une très bonne idée. Mais l'apport du moteur Unity est indéniable, avec des détails incroyables et un rendu de grande qualité.



Regardez la bande-annonce de Pocket City 2 ci-dessous :

Pour l'instant, Pocket City 2 est en développement et devrait sortir mi-2023 à la fois sur iOS et Android, de quoi réjouir tous les amateurs de jeu de gestion comme Sim City, un classique parmi les classiques. En attendant, Pocket City 1 est toujours disponible sur l'App Store et le Play Store.

Je suis en train de terminer le test alpha/bêta de Pocket City 2 et de finaliser le jeu en corrigeant les bugs et en ajoutant un peu plus de polish. L'accueil de la bêta a été très positif et je suis ravi que les joueurs semblent apprécier les nouvelles fonctionnalités. J'espère terminer toutes les choses administratives pour que Pocket City 2 soit lancé dans les mois à venir, vers la mi-2023.



Ce fut une grande expérience de construire Pocket City 2 et j'espère partager le jeu avec vous bientôt !

Jouez-vous encore à Pocket City et qu'attendez-vous de la suite qui sortira cette année ?

Télécharger Pocket City à 3,49 €