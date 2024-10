Une vidéo de gameplay pour Inazuma Eleven Victory Road avant sa bêta sur Switch

Si vous avez l'impression que l'on parle de Inazuma Eleven Victory Road depuis une éternité, vous n'êtes pas loin. Annoncé en 2016, le nouveau jeu Inazuma Eleven n'est toujours pas disponible en 2024. Entre temps, il a été repoussé en 2018, puis en 2021 et en 2023, le célèbre manga de football est sur le point de sortir... en bêta !



Pour mémoire, le titre a, en cours de route, été renommé d'Inazuma Eleven : Great Road of Heroes à Inazuma Eleven : Victory Road.

Inazuma Eleven montre son gameplay

Aujourd'hui, Level 5 a partagé une première vidéo de gameplay qui permet de se faire une bonne idée d'Inazuma Eleven : Victory Road. Bien plus intéressante que le précédent trailer, cette vidéo montre la vue de haut pendant les matchs, mais aussi d'autres phases de jeu de type exploration qui pourrait apporter une dimension supplémentaire au genre "football".



Sur le terrain, les joueurs pourront donc attaquer et défendre comme dans tous les jeux de foot, mais le gameplay typé arcade va proposer d'autres actions possibles comme une jauge de tension pour effectuer des mouvements spéciaux, une jauge de gardien qui détermine ses capacités à arrêter les tirs, les tirs spéciaux, et plus encore.



Comme dans FUT, il faudra constituer une équipe où chaque joueur possède des compétences uniques, leur combinaison permettant (ou non) d'atteindre les sommets. D'ailleurs, pendant les matchs, vous pourrez aussi déclencher des tactiques spéciales avec de jolis effets.



Regardez la nouvelle vidéo d'Inazuma Eleven Victory Road ci-dessous :

En plus de la vidéo, l'éditeur a confirmé la bêta exclusive d'Inazuma Eleven : Victory Road sur Switch pour une sortie mondiale la semaine prochaine, le 28 mars. Il s'agira d'un téléchargement de 5 Go qui comprendra quelques modes du jeu. Le jeu complet est toujours prévu pour la PS5, la PS4 et les plateformes mobiles en plus de la Switch. Mais aucune date de sortie définitive n'a été encore communiquée.



Parmi les autres informations à retenir, citons le cross play et le cross save sur PS5, PS4 et Switch, mais pas sur mobile. Dommage, mais cela se comprend par l'utilisation d'un moteur graphique différent sur iPhone et Android.



Pour rappel, la série animée japonaise met en scène l'équipe de foot de l'école Raimon, avec tout le talent des dessinateurs nippons. Une alternative plus que crédible à un certain Olive et Tom.