Inazuma Eleven : Victory Road sortira bien cette année (+ trailer)

Annoncé en 2016, le nouveau jeu Inazuma Eleven n'est toujours pas disponible en ce début d'année 2023. Repoussé en 2018, puis en 2021 de manière officielle, la franchise axée sur le football semble enfin prête à atterrir sur mobile.



Entre ses multiples retards, le titre a été renommé d'Inazuma Eleven : Great Road of Heroes à Inazuma Eleven : Victory Road.

Inazuma Eleven arrive enfin

Aujourd'hui, Level 5 a organisé un stream mondial avec de nombreuses bandes-annonces et révélations. Cette présentation a confirmé qu'Inazuma Eleven : Victory Road sortira cette année dans le monde entier sur iOS, Android, PS4 et Switch. Regardez la nouvelle bande-annonce de Level 5 Vision 2023 pour Inazuma Eleven Victory Road ci-dessous :

La bande-annonce de près de 5 minutes présente une grande partie du jeu. Pour mémoire, on s'attend à une itération qui reprend les grandes lignes du jeu original sur Nintendo DS, mais amélioré graphiquement. On y retrouvera un mode solo, des modes en ligne, ainsi qu'un système de recrutement pour créer son équipe de rêve. Les fans de FUT sont clairement visés.



Pour rappel, la série animée japonaise met en scène l'équipe de foot de l'école Raimon qui va alors faire face à de nombreuses difficultés... Une alternative à Olive et Tom.