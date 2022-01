Avatar: Reckoning : un MMORPG sortira cette année sur iOS et Android

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Jeux Vidéo iPhone

Guillaume Gabriel

Réagir



C'est certainement l'évènement de l'année pour tous les amateurs de films et de cinéma : le second opus de la saga de science-fiction Avatar a enfin une date de sortie ! Prévue pour le 14 décembre 2022, la création de James Cameron va enfin dévoiler sa suite, soit 13 ans après l'arrivée du film initial.

Et vu qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Archosaur Games, Tencent, Lightstorm Entertainment et Disney viennent de dévoiler un MMORPG mobile de tir issu de la série qui sortira cette année. Avatar: Reckoning, c'est son nom, a été développé avec le moteur Unreal Engine 4 pour des graphismes qui devraient être bluffants.

Un jeu mobile autour de la saga Avatar

Avatar : Reckoning sera publié par Level Infinite lorsqu'il sortira sur iOS et Android : on parle d'un jeu officiel signé Archosaur Games, Tencent, Lightstorm Entertainment et Disney qui a été développé avec l'aide du moteur Unreal Engine 4 et qui prendra la forme d'un MMORPG mobile de tir, jouable en solo ou en coopératif multijoueur.



Vous rencontrerez de nouveaux clans Na'vi, combattrez les troupes RDA, tout en ayant la possibilité de créer votre propre Avatar personnalisé et explorer de nouvelles parties de Pandora. Il n'y a pas de captures d'écran de gameplay ou d'images à ce jour, et pas de date de sortie officielle, si ce n'est qu'il devrait être disponible cette année (en même temps que le film ?).



Réponse à venir dans les prochaines semaines !