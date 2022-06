Avatar: Reckoning s'offre un trailer vidéo avant sa sortie en 2023

Alors que tout le monde attend Avatar 2 pour le 14 décembre, la suite du premier chef d'œuvre de James Cameron sorti en 2009, un contingent de développeurs composé de Archosaur Games, Tencent, Lightstorm Entertainment et Disney a annoncé il y a quelques mois un nouveau jeu mobile intitulé Avatar: Reckoning.

Avec Avatar : The Way of Water, la suite du film original, dont la réalisation a duré plus d'une décennie, qui devrait arriver au cinéma cette année, ainsi que trois autres suites prévues d'ici la fin des années 2020, il n'est pas surprenant qu'il y ait une passerelle avec un jeu mobile pour susciter un certain engouement auprès des fans.

Un jeu mobile autour de la saga Avatar

Les quatre studios décrivent Avatar: Reckoning comme un jeu de tir à la sauce MMORPG développé avec le moteur Unreal Engine 4 pour des graphismes qui devraient être bluffants.



La première bande-annonce contient principalement des cutscenes pré-rendus, mais permet d'entrevoir la qualité esthétique du jeu avec notamment des éclairages saisissants.

Néanmoins, attendons de voir le gameplay d'Avatar : Reckoning en détail, et comme le jeu était initialement prévu pour 2022 mais qu'il est décalé à 2023, il faudra peut-être attendre un peu avant d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Si vous êtes un grand fan d'Avatar, vous devriez garder un œil sur ce jeu dans les mois à venir.