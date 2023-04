Omega Strikers s'offre une vidéo avant son lancement

Annoncé il y a quelques temps, Omega Strikers a été daté lors du dernier Nintendo Direct. Omega Strikers, le MOBA / Footbrawler d'Odyssey Interactive, sort cette semaine sur toutes les consoles, PC et nos mobiles adorés. Pour l'occasion, le jeu en 3v3 cross-platform vient d'être présenté dans une nouvelle vidéo d'ouverture signée Studio Trigger.

Omega Strikers dégomme tout sur son passage

Dégommez, explosez, rebondissez et chargez vos adversaires dans des cartes trépidantes et électriques aux 1000 dangers. Foncez pied au plancher sur la carte Super décharge, ou bien devenez gigantesque avec le buff Gigantisme.

Regardez la vidéo d'ouverture d'Omega Strikers ci-dessous :

Pour mémoire, Omega Strikers propose 15 personnages au lancement, avec un style graphique singulier et surtout, un gameplay ultra nerveux.



Si vous aimez les jeux de football loufoques et rapides, alors jetez un oeil à Omega Strikers qui offre, non seulement des matchs rythmés, mais tout un arsenal pour tenter de faire pencher la balance à coup de gelée, de tofu et autres joyeuseries. Si vous êtes novices, sachez qu'un mode entrainement est prévu, tout comme la personnalisation des combattants pour ceux qui aiment façonner des personnages à leur image.

​​​​​​

Omega Strikers est gratuit et sera officiellement lancé dans quelques heures. Vous pouvez l'obtenir sur l'App Store pour iOS ou sur Google Play pour Android. Il sera aussi disponible sur Switch.

Télécharger le jeu Omega Strikers