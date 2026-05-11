Crawl Tactics passe du PC au mobile !

Les amateurs de jeux de stratégie au tour par tour vont être ravis. Crawl Tactics, un excellent tactical RPG roguelike salué par la communauté PC va débarquer sur iOS et Android cette semaine. Encore une découverte exclusive d'iPhoneSoft !

Un vrai tactical RPG, pas un puzzle game

Contrairement à de nombreux jeux tactiques mobiles simplifiés, Crawl Tactics propose une expérience profonde et exigeante inspirée des classiques comme Final Fantasy Tactics, tout en intégrant des éléments roguelike à la Darkest Dungeon.

Le jeu propose deux modes principaux :

Dungeon Mode : Exploration de donjons générés procéduralement, avec des cartes et des combats différents à chaque run.

: Exploration de donjons générés procéduralement, avec des cartes et des combats différents à chaque run. Quest Mode : Développement de votre base, entraînement de mercenaires et défense contre des invasions de plus en plus difficiles.

Vous pourrez créer et faire progresser une équipe jusqu’à 8 personnages, avec une personnalisation très poussée : classes, compétences, équipements, apparence, et même des systèmes de réincarnation ainsi que de nouvelle partie+ pour recommencer d'une autre façon.



Les points forts de Crawl Tactics :

Combats tactiques riches prenant en compte la hauteur, la direction des unités, la météo et le terrain

Interactions environnementales très réussies (pièges, feu, électricité, poussées, réactions en chaîne…)

Progression longue durée grâce au NG+ et au système de classes secondaires

Personnalisation avancée de la difficulté, de la taille de l’équipe et du mode permadeath

Pour en savoir plus sur cette pépite, regardez la vidéo officielle :

Version mobile premium

La version iOS sera entièrement premium (achat unique, sans achats intégrés ni pubs). Elle inclura tout le contenu de la version Steam, à l’exception du multijoueur et du support des mods.



L’interface a été évidemment spécialement repensée pour le tactile : zoom, rotation et déplacement de la caméra fluides, éléments UI réduits pour ne pas gêner l’écran, etc.



Date de sortie prévue pour le 13 mai 2026, avec pré-inscriptions déjà ouvertes sur l’App Store et le Play Store.

Verdict anticipé

Si vous aimez les vrais jeux de stratégie tactique avec de la profondeur, de la personnalisation et une bonne rejouabilité, Crawl Tactics s’annonce comme l’une des meilleures sorties mobile de l’année dans le genre. Allez, encore deux jours à patienter !

Télécharger le jeu Crawl Tactics