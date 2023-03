GTA Chinatown Wars a été supprimé de l'App Store

Mauvaise nouvelle pour les fans de Grand Theft Auto, l'opus Chinatown Wars a été retiré de l'App Store, sans aucune explication. Nous sommes à priori les premiers à l'avoir remarqué.



À l'heure de ces lignes, il n'est plus possible de télécharger GTA Chinatown Wars sur iPhone ou iPad, alors que les autres titres comme GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas sont toujours accessibles. Pourtant, son pendant existe toujours sur Android.

C'était un joli portage !

Rappelons d'abord le synopsis de GTA CW :

Après la mort de son père, Huang Lee se voit confier une mission enfantine : livrer une épée antique à son oncle Kenny pour que sa famille garde le contrôle des triades de Liberty City. Huang est un gosse de riches pourri gâté qui s'attend à ce que tout se passe sans histoire, mais cette balade lui réserve bien des surprises... Dépouillé et laissé pour mort, il n'aura plus pour objectif que l'honneur, la fortune et la vengeance, dans la ville la plus immorale et dangereuse au monde.

Développé spécialement pour consoles portables (DS et PSP) puis les mobiles, Grand Theft Auto: Chinatown Wars se distinguait de plusieurs manières des autres épisodes. Tout d'abord un style graphique en cell-shading unique (un mélange entre les dessins animés types "manga" et un univers 3D classique), un Liberty City toujours animé, un cycle jour / nuit réussi, un humour décalé, un gameplay parfaitement adapté au tactile et des modes multijoueur pour prolonger le plaisir.



Moins travaillé dans son scénario que les autres GTA, il n'en reste pas moins que Chinatown Wars était un excellent jeu ! Dommage que Rockstar l'ait laissé tomber sur les appareils Apple... en tout cas pour le moment.

Pour mémoire, GTA Chinatown Wars sur mobile c'était :

Une app universelle pour jouer sur tous vos appareil iOS

Un support des manettes MFi

Des commandes tactiles personnalisables

Un scénario épique avec de nombreuses missions annexes, des mini-jeux addictifs et des objets cachés

Cinq stations de radio ou créez la vôtre avec votre liste de lecture personnalisée

Pour jouer à GTA sur iPhone, il ne vous reste donc que :