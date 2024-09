Among Us propose un DLC gratuit en collaboration avec Ace Attorney Investigations

Depuis son lancement, Among Us a multiplié les collaborations, mais la dernière en date est particulièrement surprenante. Alors que Capcom lance la collection Ace Attorney Investigations sur PC et consoles cette semaine, offrant des versions remasterisées des deux jeux sur les plateformes modernes, le studio InnerSloth en profite pour ajouter le personnage de Miles Edgeworth, issu de cette série, sous forme de DLC cosmétique gratuit à partir du 9 septembre.

Among Us s'offre les services d'un avocat

Cette collaboration avec la célèbre franchise japonaise Ace Attorney promet d'apporter une touche unique au jeu, comme illustré par l'image partagée par les deux éditeurs sur X.

Among Us

Si vous n'avez pas encore joué à Among Us, lui qui a connu un immense succès pendant les confinements liés au Covid-19, il s'agit d'un jeu multijoueur en ligne où les joueurs incarnent des membres d'équipage d'un vaisseau spatial. Leur objectif est de compléter des tâches pour maintenir le vaisseau en bon état de fonctionnement. Cependant, parmi eux se cachent un ou plusieurs imposteurs dont le but est de saboter les efforts de l'équipage et de les éliminer un par un sans se faire démasquer. Le jeu se concentre sur la coopération, la déduction sociale, et la tromperie. Pour cela, il faut discuter, accuser et se défendre, même si vous figurez parmi les traitres. Un concept vraiment prenant, auquel les graphismes ne rendent pas hommage.

Ace Attorney

De son côté, la série Ace Attorney est très présente sur l'App Store, avec de nombreux titres disponibles depuis plus de dix ans.



Le principe du jeu consiste à incarner un avocat de la défense, généralement Phoenix Wright, dans des affaires criminelles. Le jeu se divise en deux phases principales : l'investigation et le procès. Chaque étape nécessite une grande préparation, de la stratégie et des capacités d'adaptation. Les personnages, souvent mémorables, sont loin d'être faciles et linéaires, apportant son lot de rebondissements à l'histoire. L'objectif étant évidemment de faire acquitter votre clients.

Télécharger Among Us

Pour retrouver la collaboration entre les deux jeux (qui démarre le 9 septembre), téléchargez Among Us, disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Vous pouvez également le découvrir sur Nintendo Switch et Steam.



Ace Attorney Investigations Collection sera disponible le 6 septembre pour PS4, Xbox One, Switch, et Steam dans le monde entier. Espérons qu'il sera également disponible sur mobile prochainement.

Télécharger le jeu gratuit Among Us!