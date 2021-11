Brawlhalla : Ubisoft propose un crossover avec Street Fighter !

Brawlhalla, le jeu de combats en arène d'Ubisoft, est un excellent exemple d'expérience multiplateforme qui fonctionne non seulement sur PC et consoles, mais aussi sur mobile. Après plusieurs mises à jour importantes au fil des mois, Brawlhalla s'est maintenant allié à Street Fighter avec la mise à jour 6.01 publiée aujourd'hui pour tous les joueurs.

Brawlhalla offre un nouveau mode de jeu appelé Street Brawl

La nouvelle version accueille Ryu, Chun-Li et Akuma dans Brawlhalla, avec un nouveau mode appelé Street Brawl. Street Brawl propose une nouvelle signature FX personnalisée, des barres de santé et bien plus encore. Le trio est disponible en tant qu'Epic Crossovers et il y a également de nouvelles réactions, des avatars dont celui de Zangief, et un avatar animé avec un coup de poing avant en quart de cercle. Regardez le trailer de la collaboration entre Brawlhalla et Street Fighter ci-dessous :

Les notes de patch complètes pour cette mise à jour permettent d'avoir de nouveaux détails sur le mode Street Brawl et la fonction Rematch.

Street Brawl

Préparez-vous à l'action car un nouveau combat vous attend ! Choisissez votre combattant et battez-vous dans ce match de 8 minutes en 1 contre 1. Allez-y à fond et assommez vos adversaires jusqu'à ce qu'ils tombent dans l'oubli. Battez votre adversaire en premier dans ce mode endurance pour gagner !

Nouveau mode de jeu Street Brawl

1v1

8 minutes

3 actions chacun

Le premier à 3 KOs gagne !

Également présenté comme le Brawl de la semaine.

Rematch

Et la fonction Rematch :

Les joueurs peuvent désormais affronter à nouveau leurs adversaires dans les parties classées 1v1 et 2v2.

Les joueurs peuvent opter pour des rematchs jusqu'à ce qu'un best-of-3 soit décidé.

Les joueurs doivent s'inscrire avant chaque revanche. Pour les parties classées en 2v2, un seul joueur doit s'inscrire dans chaque équipe pour que la revanche soit lancée.

Pour les parties 2v2, un joueur peut choisir de ne pas participer à une revanche en s'inscrivant puis en annulant. Ainsi, votre coéquipier ne pourra pas choisir de participer à une revanche à votre place si vous ne le souhaitez pas.

Si vous quittez le tableau d'affichage d'après-match et retournez à l'écran de sélection des légendes, vous serez automatiquement exclu de tout match revanche. Les matchs de rattrapage seront lancés directement à partir du tableau d'affichage. Si un joueur distant quitte le tableau d'affichage alors que vous êtes toujours présent, l'option de revanche disparaît.



Si vous n'avez pas encore joué à Brawlhalla, vous pouvez l'obtenir gratuitement sur l'App Store pour iOS et Google Play pour Android. Il a été intéressant de voir Street Fighter se croiser avec tant de marques et de jeux ces derniers temps. Après Fortnite, nous avons également vu Chun-Li et Ryu se joindre à Power Rangers Battle for the Grid et le contenu de Street Fighter arriver dans Hot Wheels Unleashed, entre autres.

Télécharger le jeu gratuit Brawlhalla