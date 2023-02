Street Fighter: Duel est en précommande sur mobile

C'est l'un des jeux les plus attendus de ce début d'année sur mobile, le studio A PLUS Japan a annoncé que Street Fighter : Duel sortira ce mois-ci, avec des précommandes disponibles dès maintenant sur iOS et Android.



Street Fighter : Duel a d'abord été publié par TOPJOY (une filiale de Tencent Games) avec l'éditeur historique Capcom en Chine en novembre 2020. Comme il a connu le succès, il arrive en Occident.

Street Fighter: Duel arrive bientôt

PRÉ-ENREGISTREZ MAINTENANT ! Le pré-enregistrement pour Street Fighter: Duel a commencé !

Entrez dans le monde de Street Fighter avec le premier jeu RPG mobile de la franchise - Street Fighter: Duel !



Street Fighter Duel reprend les niveaux emblématiques de la franchise, comme l'aérodrome, les bains publics, la scène de nuit, etc, mais dans une version RPG inédite que l'on peut découvrir dans un nouveau trailer vidéo :

Mobile-first oblige, le titre est parfaitement calibré pour nos écrans tactiles avec des effets saisissants, des animations fluides et une jouabilité optimisée. On trouve ainsi des combos automatiques et des mouvements EX faciles à déclencher, si tant est que votre jauge est assez remplie. Espérons en revanche qu'une fois une manette connectée, les commandes seront plus "manuelles".



Le jeu dispose d'une grande liste de combattants et propose des mécanismes de jeu pour les améliorer, d'où le côté RPG mentionné plus haut. Dans ce nouveau Street Fighter, tout le monde aura a coeur de faire progresser son combattant préféré. On retrouve ainsi des héros modernes et anciens, y compris les plus évidents comme Ryu, Ken, Chun-Li et Cammy, mais aussi Akuma et Juri.



Quant à l'histoire, la voici :

Une étonnante conspiration est sur le point d'être révélée ! Rejoignez Ryu et Ken dans leur voyage vers le Fighting Tournament, et partez à l'aventure. Remplissez les missions et devenez le plus fort !



Bref, on a hâte de savoir si il parviendra à accrocher la fans de la saga ou s'il fera un flop comme bon nombre de nanars qui usent les licences à succès.

Télécharger le jeu Street Fighter: Duel