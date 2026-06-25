Sorties jeux : CookieRun Classic, FIFA Heroes, Guild Wars Reforged et Pocket Horse

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment CookieRun Classic, FIFA Heroes, Guild Wars® Reforged et Pocket Horse: Racing Champions. Plusieurs titres à découvrir en exclusivité sur iSoft !



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

CookieRun Classic CookieRun Classic (Jeu, Aventure / Course, iPhone, v26.6.01, VO, 341 Mo, iOS 15.0, Devsisters) CookieRun Classic est le retour du jeu original qui a lancé la franchise, un runner plateforme nostalgique où vous faites courir vos Cookies à travers des niveaux pleins d’obstacles, de pièges et de collectibles. Avec des graphismes rétro améliorés, une bande-son culte et des dizaines de Cookies à débloquer, ce titre gratuit ravira les fans de longue date comme les nouveaux joueurs en quête d’une expérience pure et addictive. Télécharger le jeu gratuit CookieRun Classic





FIFA Heroes FIFA Heroes (Jeu, Sports / Action, iPhone, v1.1, VO, 773 Mo, iOS 16.0, Solace Games SARL) FIFA Heroes est un jeu d’action football arcade où vous contrôlez des légendes et des stars actuelles dans des matchs rapides et spectaculaires. Réalisez des skills, des tirs puissants et des combos spéciaux pour remporter des tournois, collecter des héros et progresser dans ce titre gratuit (avec achats intégrés) qui met l’accent sur le fun et le spectacle plutôt que sur la simulation. Télécharger le jeu gratuit FIFA Heroes





Tomb of the Mask NETFLIX Tomb of the Mask NETFLIX (Jeu, iPhone, v1.0, VF, 265 Mo, iOS 17.0) Tomb of the Mask Netflix est un jeu d’arcade labyrinthique rétro qu'on a déjà apprécié chez iSoft où vous devenez un explorateur agile portant un masque mystérieux, capable de courir sur les murs et de traverser des labyrinthes pixel art remplis de pièges et d’ennemis. Avec des modes Map, Arcade (lava qui monte) et événements spéciaux, ce titre Netflix (sans pubs ni frais supplémentaires) propose une action rapide, addictive et sans stress. Télécharger le jeu gratuit Tomb of the Mask NETFLIX

Guild Wars® Reforged Guild Wars® Reforged (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.1.5, VO, 1.4 Go, iOS 26.0, ArenaNet, LLC.) Guild Wars Reforged est la version mobile modernisée du MMORPG culte, avec les trois campagnes complètes (Prophecies, Factions, Nightfall) et un système de compétences ultra-profond sur 10 professions. Explorez Tyria, créez des builds uniques, formez des groupes avec héros et henchmen, et affrontez du PvE/PvP dans ce classique ré-optimisé pour iPhone/iPad avec cross-play et cross-progression. La sortie jeu de la semaine ! Télécharger le jeu gratuit Guild Wars® Reforged

Pocket Horse: Racing Champions Pocket Horse: Racing Champions (Jeu, Course / Divertissement, iPhone, v1.2, VO, 559 Mo, iOS 15.0, Foxie Ventures LLC)

Pocket Horse: Racing Champions est un simulateur d’équitation profond où vous concevez, élevez et entraînez vos propres chevaux pour briller en barrel racing, dressage, course plate et saut d’obstacles. Avec personnalisation détaillée, élevage de lignées, gestion du ranch et personnalités uniques des chevaux, ce titre gratuit offre une expérience réaliste et passionnante pour les amateurs d’équitation. Télécharger le jeu gratuit Pocket Horse: Racing Champions

Onomatopia Onomatopia (Jeu, Style de vie / Simulation, iPhone, v2.2.2, VO, 243 Mo, iOS 13.0, ENDROLL, K.K) Onomatopia est un jeu idle cosy et relaxant où vous collectez des créatures appelées Matopi pour créer votre propre paysage sonore avec plus de 350 millions de combinaisons possibles (vagues, vent, voix mignonnes). Explorez des habitats, interagissez avec les Matopi (caresses, high-five), et profitez d’une ambiance apaisante idéale pour travailler, étudier ou dormir. Télécharger le jeu gratuit Onomatopia

Destiny Hero: Black Myth Destiny Hero: Black Myth (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.0.0, VO, 611 Mo, iOS 14.0, PlayDrive Games) Destiny Hero: Black Myth est un RPG fantasy sombre où vous invoquez des héros mythiques, formez des équipes et affrontez des boss épiques dans un monde menacé par les ténèbres. Avec des combats tactiques, une progression idle (récompenses hors ligne) et des modes Arène/PvP, ce titre gratuit offre une expérience mythologique riche et accessible. Télécharger le jeu Destiny Hero: Black Myth

Molecule Molecule (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone, v1.0.5, VO, 25 Mo, iOS 15.0, moodstone) Molecule est un excellent casse-tête logique inspiré des jeux « black box » vintage, où vous devez localiser des molécules cachées dans des grilles de taille croissante en tirant des faisceaux et en analysant leurs effets. Ce jeu minimaliste et très intelligent vous invite à déduire la position exacte des particules cachées grâce à la réflexion et à l’observation, sans aucune limite de temps ni stress. Gratuit avec un achat in-app à 1,99 € pour débloquer l’ensemble du contenu, ce titre premium et élégant est parfait pour les amateurs de puzzles purs, de logique et de jeux cérébraux. Idéal sur iPad grâce à son interface claire et son design soigné. Télécharger le jeu gratuit Molecule

Nouveaux jeux payants iOS :

Twin Shot Deluxe Twin Shot Deluxe (Jeu, Parties rapides / Action, iPhone, v1.0, VO, 694 Mo, iOS 15.0, Nitrome) Twin Shot Deluxe est un shooter coopératif premium où vous contrôlez deux chevaliers qui tirent simultanément pour détruire des ennemis et résoudre des énigmes. Avec plus de 100 niveaux, des boss imposants, un mode deux joueurs en local et des graphismes pixel art soignés, ce jeu premium offre une expérience fun, stratégique et parfaitement adaptée aux sessions à deux. Télécharger Twin Shot Deluxe à 8,99 €