Construction Simulator 2+ terrasse la route vers Apple Arcade

⏰ Il y a 3 heures

Autre nouveauté Apple Arcade du jour, le très apprécié Construction Simulator 2 qui nous revient en version "+" intégrant tous les contenus additionnels, le tout sans achat ni publicité. Ce jeu original vous permet de créer votre propre entreprise de construction et de prendre le contrôle de plus de 40 véhicules pour accomplir des missions toujours très variées. Ce n'est pas pour rien que Construction Simulator 2 a trôné en haut des classements pendant des semaines à sa sortie à travers 66 pays.

Construction Simulator 2+ est disponible

Dans Construction Simulator 2, vous êtes à la tête de votre propre entreprise de construction et vous prenez les commandes de 40 engins sous licence de Caterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL, ATLAS, Mack Trucks, Meiller Kipper et Kenworth. Faisant suite au cultissime Construction Simulator 2014, Construction Simulator 2 vous fait voyager aux États-Unis et vous propose des tonnes d'activités, dont des travaux routiers, avec les véhicules de construction adaptés à la clé. Développez-vous dans de nouvelles régions, agrandissez votre parc de véhicules et honorez plus de 60 contrats de construction, bien évidemment tous plus difficiles.



Parmi les engins, on peut citer le tracteur à chenilles D8T, la chargeuse-pelleteuse 430F2 ou le tombereau 745C de CAT, la grue de levage PK 27002 SH de Palfinger, la grue à tour 81K et la grue mobile LTM 1300 de Liebherr, la chargeuse sur pneus L310 d'ATLAS et le tombereau B45E de Bell Equipment, ainsi que le T880 de Kenworth.



Avec cela, vous allez pouvoir accomplir des tâches variées comme la rénovation de routes défoncées (nouveauté), la reconstruction d'un pont ferroviaire, des travaux de jardinage mineurs, la construction de résidences et complexes industriels, le transport de biens et marchandises, la construction d'immeubles d'appartements, l'aménagement des canalisations, etc.



Bien sûr, il ne suffit pas d'être débrouillard pour progresser dans Construction Simulator 2+ puisque la partie gestion est un pré-requis obligatoire pour démarrer puis se développer dans de nouvelles régions à Westside Plains.



Enfin, notez que Construction Simulator 2 prend en charge les langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais brésilien, turc, japonais, néerlandais, russe, coréen, chinois traditionnel et simplifié. Pas mal, non ? À découvrir sur iOS, iPadOS, tvOS et MacOS.



Télécharger le jeu Construction Simulator 2+