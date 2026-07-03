Sophia the Traveler : un jeu d'objets cachés relaxant gratuit sur Epic Games Store

Dans un univers mobile souvent saturé de notifications, publicités et récompenses instantanées, Sophia the Traveler offre une expérience rafraîchissante. Ce jeu de recherche d’objets cachés, disponible gratuitement cette semaine sur l’Epic Games Store (jusqu’au 9 juillet 2026), s’inspire des classiques comme Où est Charlie ?. Au lieu de l’urgence et de l’addiction, il propose une aventure contemplative dans des décors inspirés de Venise. La semaine passée, Epic Games offrait TMNT Shredder's Revenge.

Gameplay simple et immersif

Le principe est classique mais très bien exécuté. Chaque niveau vous plonge dans une grande scène peinte à la main, riche en détails. Vous devez retrouver une liste d’objets, personnages et animaux cachés : os, peintres, pots de fleurs ou la célèbre Sophia elle-même.



Des indices apparaissent en cliquant sur les éléments de la liste. Une loupe gratuite se recharge toutes les six minutes pour aider sans jamais forcer. Le vrai plaisir vient de l’exploration sans pression : pas de chrono, pas de classement, juste le bonheur de scruter les illustrations.Les scènes sont vastes, interactives (portes et fenêtres à ouvrir) et contiennent plus de 1 800 éléments avec de nombreux Easter eggs.



Le style artistique « picture book » crée une atmosphère chaleureuse et vivante, parfaite pour se détendre.

Un antidote bienvenu à l’over-gamification

Beaucoup de jeux mobiles cherchent à maximiser le temps passé via des mécaniques addictives. Sophia the Traveler fait l’inverse : il encourage à ralentir, observer et apprécier. Les décors détaillés méritent qu’on prenne le temps, comme on flânerait dans une galerie d’art. La narration légère sur le voyage renforce cette sensation de découverte paisible.Ce jeu convient particulièrement aux amateurs de puzzles visuels, aux fans de Hidden Folks ou The Hidden Cats, et à tous ceux qui recherchent une pause zen. Il est idéal pour une session courte en fin de journée ou pendant un trajet.

Notre avis sur Sophia

Les points positifs :

Direction artistique magnifique et immersive.

Ambiance relaxante sans stress.

Aucune microtransaction intrusive (version premium à l’origine).

Rejouabilité grâce à la densité des scènes.

Les points perfectibles :

Scènes très chargées qui peuvent frustrer si on est pressé.

Temps de recharge de la loupe un peu long pour certains joueurs.

Si vous aimez les jeux lents et contemplatifs, Sophia the Traveler est une excellente surprise. Sinon, il risque de ne pas convenir à tous les profils.

Comment en profiter dès maintenant ?

Connectez-vous à l’Epic Games Store sur votre iPhone, iPad, Android ou autre, récupérez le jeu gratuit avant le 9 juillet et plongez dans les rues de Venise. À son prix habituel (environ 8-10 €), c’est une affaire à ne pas manquer. Pour savoir comment installer un jeu iPhone depuis l'Epic Games Store, suivez notre guide. À noter que le titre n'est pas disponible sur App Store.



Sophia the Traveler rappelle que jouer peut aussi être synonyme de calme et d’appréciation esthétique. Dans un monde gaming souvent trop stimulant, ce titre invite à respirer et à savourer chaque détail. Une pépite casual à tester sans hésiter cet été 2026.