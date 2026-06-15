Fox Corporation rachète Roku pour 22 milliards de dollars !

Fox Corporation (Nasdaq : FOXA, FOX) et Roku, Inc. (Nasdaq : ROKU) ont annoncé aujourd’hui, le 15 juin 2026, un accord définitif pour l’acquisition de Roku par Fox. L’opération valorise Roku à environ 22 milliards de dollars (160 dollars par action), payable en numéraire et en actions Fox. Il s’agit de l’une des plus importantes transactions dans le secteur des médias et de la technologie ces dernières années.

Une union stratégique entre live et streaming

Cette fusion réunit le leader du contenu live (sports, news et divertissement) de Fox avec la principale plateforme de streaming TV connectée (CTV) aux États-Unis. Roku atteint plus de 100 millions de foyers dans le monde, dont plus de la moitié des foyers haut débit américains. Le nouvel ensemble deviendra le 3e plus grand acteur de la télévision aux États-Unis en part d’audience. Il combinera :

Les chaînes emblématiques de Fox (NFL, MLB, NASCAR, Big Ten, FIFA World Cup 2026, FOX News, FOX Sports…)

Tubi (service AVOD en forte croissance)

The Roku Channel et la plateforme Roku (interface, données first-party, relations directes avec les utilisateurs)

Déclarations des dirigeants

Lachlan K. Murdoch, Executive Chair et CEO de Fox Corporation :

C’est un moment décisif pour Fox. Nous réunissons le portefeuille de contenu live le plus précieux avec la plateforme de streaming dominante. Cette combinaison transformera notre profil de croissance et nous positionnera au cœur des deux grandes tendances du secteur : le live et le streaming.

Anthony Wood, fondateur, Chairman et CEO de Roku :

Roku a révolutionné la télévision par streaming. Cette union avec Fox nous permettra d’accélérer notre vision, d’innover plus rapidement et de créer encore plus de valeur pour les téléspectateurs, les partenaires et les annonceurs.

Les points clés de la fusion

Scale massif : Couverture inégalée sur broadcast, câble, local et streaming.

: Couverture inégalée sur broadcast, câble, local et streaming. Croissance accélérée : Renforcement dans la CTV publicitaire et les abonnements.

: Renforcement dans la CTV publicitaire et les abonnements. Plateforme streaming plus puissante : Meilleure découverte de contenu, engagement accru et expérience utilisateur enrichie.

: Meilleure découverte de contenu, engagement accru et expérience utilisateur enrichie. Synergies : Environ 400 millions de dollars de synergies de coûts annuelles attendues, plus des opportunités de revenus supplémentaires.

: Environ 400 millions de dollars de synergies de coûts annuelles attendues, plus des opportunités de revenus supplémentaires. Impact financier : Opération relutive sur le free cash flow par action dès la deuxième année complète. Fox maintient sa notation investment grade et son programme de retour aux actionnaires (rachats d’actions et dividendes).

Détails de la transaction

Prix : 96 $ en numéraire + 0,9693 action Fox Class A par action Roku (valorisation à 160 $ par action).

: 96 $ en numéraire + 0,9693 action Fox Class A par action Roku (valorisation à 160 $ par action). Répartition : Les actionnaires actuels de Fox détiendront environ 73 % de la nouvelle entité ; ceux de Roku environ 27 %.

: Les actionnaires actuels de Fox détiendront environ 73 % de la nouvelle entité ; ceux de Roku environ 27 %. Financement : Combinaison de dette nouvelle et trésorerie disponible (12 milliards $ de financement relais engagé).

: Combinaison de dette nouvelle et trésorerie disponible (12 milliards $ de financement relais engagé). Gouvernance : Anthony Wood conservera un rôle opérationnel et rejoindra le conseil d’administration de Fox.

: Anthony Wood conservera un rôle opérationnel et rejoindra le conseil d’administration de Fox. Calendrier : Clôture attendue au premier semestre 2027, sous réserve d’approbations réglementaires et des actionnaires.

Contexte et perspectives

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Fox de pivoter vers le streaming et la CTV tout en capitalisant sur son contenu live premium. Roku, pionnier du streaming TV, apporte sa technologie, son écosystème d’appareils et The Roku Channel. Ensemble, ils créent un géant capable de concurrencer les grands acteurs du secteur (Netflix, Disney, etc.) sur le terrain de la publicité et de l’engagement utilisateur. Rappelons que le dongle Roku, actuellement en promotion sur Amazon à 51 euros, est aussi concurrent direct de l'Apple TV 4K, tout en proposant l'accès à Apple TV+.



Cette transaction reste soumise aux conditions habituelles de clôture. Les investisseurs sont invités à consulter les documents réglementaires déposés auprès de la SEC.



Pour plus d’informations, consultez le communiqué officiel.

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