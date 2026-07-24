The Dink : la comédie de pickleball avec Jake Johnson et Ben Stiller débarque sur Apple TV

Apple TV continue d’enrichir son catalogue avec The Dink (traduit par "Les fous du pickleball" en français), une comédie sportive délirante produite par Ben Stiller et désormais disponible à la demande sur la plateforme de streaming d'Apple. Encore une fois, il s'agit d'un programme original et de qualité.

Une histoire de reconversion hilarante

Le film The Dink suit Dusty Boyd (Jake Johnson), ancien prodige du tennis tombé dans l’oubli, qui se retrouve à coacher des enfants turbulents dans le country club de son père Chuck (Ed Harris). Quand une vieille blessure l’empêche de jouer au tennis, Dusty se voit contraint de tester le pickleball, le sport en pleine explosion. Grâce à sa nouvelle partenaire Candace (Mary Steenburgen), il découvre qu’il adore ce jeu… ce qui va profondément ébranler sa relation avec son père et son identité.



Le casting est particulièrement savoureux : Chloe Fineman, Lennon Markham, Chris Parnell, et même une apparition d’Andy Roddick dans son propre rôle.

Un film pour tous les âges et tous les fans de sport

Réalisé par Josh Greenbaum et écrit par Sean Clements (Workaholics), The Dink mélange humour, tendresse et satire du monde des sports de raquette. Il rejoint la belle collection de contenus sportifs d’Apple TV+ (F1, Ted Lasso, Messi’s World Cup, etc.).



Le film est disponible dès maintenant sur Apple TV+.

The Dink s’annonce comme une comédie légère, drôle et attachante, parfaite pour l’été. Jake Johnson est excellent dans ce rôle de loser sympathique, et le duo avec Mary Steenburgen promet de beaux moments. Le film traite avec humour d’un sujet très actuel : la rivalité entre générations et l’arrivée d’un nouveau sport qui bouleverse les codes. Si vous aimez les comédies sportives comme Ted Lasso, vous devriez passer un excellent moment.



Vous connaissiez le pickleball ?