Trying saison 5 : la bande-annonce émouvante de la série comédie

Apple TV+ a levé le voile aujourd’hui sur la saison 5 de Trying, sa comédie britannique acclamée par la critique. La série portée par Rafe Spall et Esther Smith fera son grand retour le mercredi 8 juillet 2026, avec un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au 26 août.

De quoi parle la saison 5 ?

Après la saison 4 et avoir enfin stabilisé leur vie de famille, Nikki (Esther Smith) et Jason (Rafe Spall) voient leur quotidien bouleversé par l’arrivée inattendue de Kat (Charlotte Riley), la mère biologique de Princess et Tyler. Cette saison promet un mélange savoureux d’humour, de tendresse et de chaos, tout en continuant d’explorer avec finesse les thèmes de la parentalité, de l’adoption et de la construction d’une famille.

Un casting toujours aussi brillant

La série conserve son excellente distribution, avec notamment :

Rafe Spall et Esther Smith (également producteurs exécutifs)

Darren Boyd, Siân Brooke, Celia Imrie, Phil Davis, Gbemisola Ikumelo et Colin Morgan

Une bande-son signée Orla Gartland

Pour cette cinquième saison, la musique est confiée à Orla Gartland, artiste irlandaise multi-récompensée. Elle a composé la bande originale complète et signe également le single « At The End Of The Day », déjà présent dans la bande-annonce.

Disponibilité

Première diffusion : mercredi 8 juillet 2026

Un épisode par semaine

Tous les épisodes des saisons 1 à 4 sont déjà disponibles sur Apple TV+

Trying reste l’une des comédies les plus attachantes du catalogue Apple TV+, avec un taux d’approbation critique de 96 % sur Rotten Tomatoes. La série est régulièrement saluée pour son ton juste, son humour bienveillant et ses interprétations remarquables.



Êtes-vous fan de la série ? Avez-vous hâte de découvrir cette cinquième saison ?