Ted Lasso Saison 4 : le premier épisode est disponible sur Apple TV

Après plus de trois ans d’attente, Ted Lasso est ENFIN de retour. Le premier épisode de la quatrième saison est officiellement disponible au streaming sur Apple TV pour les abonnés.

Un retour très attendu

La saison 3 s’était achevée en 2023. Depuis, les fans guettaient le moindre signe de reprise. Apple a soigné le teasing : Jason Sudeikis et Brendan Hunt (Ted et Coach Beard) ont même fait une apparition surprise lors de la finale de la Coupe du monde, et un concours de sosies est prévu ce jeudi 6 août sur la plaza de l’Apple Store de la Cinquième Avenue à New York.

De quoi parlera cette nouvelle saison ?

Si vous voulez éviter tout spoiler, mieux vaut lancer directement l’épisode. Pour les autres, Apple livre un résumé officiel : Ted revient à Richmond pour relever un défi inédit, celui d’entraîner une équipe féminine de deuxième division. Au fil de la saison, lui et ses joueuses apprennent à se lancer sans trop réfléchir et à prendre des risques qu’ils n’auraient jamais envisagés auparavant.

La saison 4 comptera 10 épisodes, diffusés jusqu’au 7 octobre 2026. Elle marquerait le début d’un nouveau cycle de trois saisons.

Le casting

La plupart des acteurs principaux sont de retour. Parmi les nouvelles venues, on retrouve Tanya Reynolds (Underdogs) et Paloma Cinco (De La Cruz), sœur dans la vraie vie de Cristo Fernández (Dani Rojas), qui a quant à lui entamé une carrière de footballeur professionnel.

Le trailer de la saison est déjà disponible pour se remettre dans l’ambiance.

Une série à succès

Ted Lasso, depuis ses débuts, a déjà remporté de nombreux Emmy Awards, Golden Globes et Critics Choice Awards, notamment pour son écriture, ses acteurs et son impact culturel.



Que vous ayez suivi Ted depuis le début ou que vous découvriez la série maintenant, la saison 4 s’annonce pleine d’émotion, d’humour et de matchs pleins de surprises.



Vous avez déjà regardé le premier épisode ? Ou vous préférez attendre d’avoir un peu plus de recul ?