Pluribus Saison 2 : Vince Gilligan donne des nouvelles encourageantes

Vince Gilligan, créateur de la série Pluribus, a donné une mise à jour sur l’avancement de la saison 2 lors d’une interview avec Deadline. La bonne nouvelle, c’est que l’écriture avance bien, même si le rythme reste très mesuré. De quoi patienter un peu plus tranquillement jusqu'à la suite de l'un des plus grands succès d'Apple.

Où en est la saison 2 ?

Selon Gilligan :

Nous sommes un peu plus qu’à mi-chemin. Mes scénaristes et moi avons déjà structuré tous les épisodes. Comme toujours, chaque saison commence difficilement, mais plus on avance, plus on y croit. Je commence vraiment à avoir hâte de tourner et que les gens puissent la découvrir.

Il reconnaît que le processus est long et exigeant, ce qui explique en partie pourquoi Rhea Seehorn (qui incarne un rôle principal) s’est montrée très prudente lorsqu’on lui a demandé combien de temps avait duré le tournage de la saison 1 (elle a évoqué 10 à 11 mois avant de se reprendre).

Rappel sur la saison 1

La première saison de Pluribus a été diffusée du 7 novembre au 24 décembre 2025. Apple TV+ avait commandé deux saisons dès l’annonce du projet, ce qui laisse espérer une diffusion plus rapide pour la suite.

Tout cela montre que Pluribus reste une priorité pour Apple TV+, et le créateur semble réellement enthousiaste par ce qu’il prépare. La série continue donc son développement à son rythme habituel : lent, mais très prometteur. Vous êtes impatient de découvrir la saison 2 de Pluribus ?