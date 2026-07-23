Apple TV+ se lance dans la téléréalité amoureuse avec « The Last Person on Earth »

Apple TV+ annonce son premier programme de dating : The Last Person on Earth, une série documentaire en 8 épisodes centrée sur l’amour et la compatibilité. En France, on connaît ce genre de programme à travers Mariés au premier regard ou L'Amour est dans le pré.

Un concept signé Esther Perel

La célèbre thérapeute de couple Esther Perel (auteure de best-sellers sur les relations) est au cœur du projet. Elle et une équipe d'experts et thérapeutes vont former des couples « opposés » avant de les envoyer dans des destinations romantiques et isolées à travers le monde. L’objectif ? Explorer ce qui se passe quand on sort de sa zone de confort et qu’on abandonne les checklists traditionnelles de compatibilité. On est loin de Tinder.

Esther Perel explique :

Au cours de ma carrière, une vérité s’est imposée : l’amour recherche la proximité, mais le désir est nourri par l’altérité. The Last Person on Earth est une exploration audacieuse qui défie tout ce que nous croyons savoir sur la compatibilité.

Un positionnement « documentaire » premium

Apple TV+ évite volontairement l’étiquette « reality show » pour privilégier un ton plus élevé, introspectif et cinématographique. Le programme se veut une véritable exploration psychologique et émotionnelle plutôt qu’un divertissement sensationnaliste.



Après avoir dominé les genres sci-fi (Silo, Foundation, See, Star City), thrillers (Dark Matter) et comédies (Ted Lasso), Apple TV+ cherche clairement à élargir son catalogue vers les programmes de relations et romance. Cette annonce intervient juste après la révélation d’une adaptation en série du roman romantique à succès de Rebecca Yarros, confirmant la volonté du streamer de diversifier ses contenus.



Aucune date précise n’a encore été communiquée, mais la série devrait arriver en 2027.



The Last Person on Earth pourrait marquer l’entrée remarquée d’Apple TV+ dans le genre dating, avec une approche plus mature et réfléchie que la concurrence. La présence d’Esther Perel, experte reconnue mondialement, donne au projet une crédibilité et une profondeur rares dans ce type de format.



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