Tinder teste une IA capable d'analyser toutes vos photos personnelles

Tinder mise sur l'IA pour séduire à nouveau ses utilisateurs avec une fonctionnalité baptisée Chemistry. L'application de rencontres, confrontée à neuf trimestres consécutifs de baisse d'abonnés payants, teste actuellement cette nouvelle approche en Australie et Nouvelle-Zélande avant un déploiement plus large prévu en 2026.

Une IA qui analyse votre galerie photo

Chemistry fonctionne selon un principe inédit : l'intelligence artificielle pose des questions interactives aux utilisateurs et, avec leur autorisation explicite, accède à l'ensemble des photos stockées sur leur smartphone. L'objectif est de cerner les centres d'intérêt et la personnalité de chacun pour proposer des profils plus compatibles. Si votre galerie regorge de clichés de randonnée ou d'escalade, l'algorithme pourrait identifier cette passion et vous mettre en relation avec d'autres amateurs de plein air. Le système utilise le deep learning pour combattre ce que Match Group appelle la "fatigue du swipe" en ne présentant que quelques profils très pertinents chaque jour, plutôt qu'un défilé sans fin.

Des questions de confidentialité qui persistent

Bien que présentée comme optionnelle, cette fonctionnalité soulève inévitablement des interrogations sur la vie privée . Donner à une IA un accès complet à ses photos personnelles reste une démarche intrusive, même avec consentement. Match Group n'est d'ailleurs pas seul sur ce terrain : Meta a récemment lancé une fonctionnalité similaire demandant d'accéder aux photos non partagées pour suggérer des modifications par IA. Dans les deux cas, le bénéfice réel pour l'utilisateur en échange de cet accès étendu reste à prouver.

Sur iOS, Tinder déploie également une refonte visuelle à la mode de Liquid Glass qui devrait moderniser l'interface de l'application. Le groupe Match investit massivement dans l'IA pour tenter de redresser la barre : les tests de Chemistry auront un impact négatif de 14 millions de dollars sur les revenus de Tinder au quatrième trimestre. Au troisième trimestre, les revenus de l'application ont chuté de 3% sur un an, avec une baisse de 7% des utilisateurs payants. Cette stratégie risquée vise à privilégier l'expérience utilisateur à court terme pour espérer une croissance plus durable à long terme.

