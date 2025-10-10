Apple TV+ lance The Last Frontier, une série de type thriller criminel

Apple TV+ lance officiellement sa série « The Last Frontier », un thriller criminel riche en rebondissements, créé par Jon Bokenkamp (The Blacklist) et Richard D’Ovidio. Les deux premiers épisodes sont disponibles, avec de nouveaux épisodes chaque vendredi jusqu’au 5 décembre.

Voici « The Last Frontier »

Dans l’Alaska sauvage, le marshal américain Frank Remnick (Jason Clarke) voit son quotidien bouleversé par le crash d’un avion transportant des prisonniers, libérant des dizaines de criminels violents. Chargé de protéger sa ville, il soupçonne que l’accident cache un plan machiavélique aux conséquences dévastatrices. Un sacré thriller enneigé en perspective qui rappelle quelque peu « Les ailes de l'enfer » avec Nicolas Cage.

Les premiers avis

Selon les premiers avis, The Last Frontier est un thriller divertissant et imprévisible, porté par la performance de Jason Clarke et des scènes d’action spectaculaires, comme un crash d’avion qui donne des frissons. Cependant, le rythme n'est pas non plus sans respiration, avec des dialogues parfois longuets et des scènes d’interrogatoire qui permettent d'abaisser le rythme cardiaque. En clair, un bon ajout à la plateforme.



Regardez la bande-annonce :

Les deux premiers épisodes sont disponibles sur Apple TV+.

