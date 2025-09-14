Disney+ augmente encore ses prix : jusqu'à 16€/mois

Disney+ annonce une nouvelle hausse de prix qui touchera tous ses abonnements dès la fin septembre. Une décision qui s'inscrit dans la stratégie générale des plateformes de streaming, mais qui pourrait indirectement bénéficier à la concurrence.

Disney+ augmente ses tarifs de rentrée

La plateforme de Mickey impose une hausse d'un euro mensuel pour ses formules avec et sans publicité, qui passent respectivement à 6,99 € et 10,99 €. L'abonnement Premium subit quant à lui une augmentation plus conséquente de deux euros, atteignant désormais 15,99 € par mois.

Cette stratégie tarifaire s'accompagne d'une promotion temporaire de trois mois à -50%, une tactique désormais classique pour adoucir l'annonce. Les abonnements annuels échappent pour l'instant à cette revalorisation, conservant leurs tarifs de 99,90 € et 139,90 €.

Une opportunité pour Apple TV+

Cette énième hausse dans l'univers du streaming pourrait paradoxalement servir Apple TV+, qui reste l'une des plateformes les plus accessibles du marché à 9,99 € mensuels et sans publicité. Alors que Disney+ rattrape ce tarif avec sa formule publicitaire, la proposition de valeur d'Apple devient plus attractive.

Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad habitués à l'app Disney+ intégrée dans leur écosystème, cette augmentation pose la question du rapport qualité-prix. Apple TV+ mise sur moins de contenu mais de meilleure qualité, une approche qui pourrait séduire davantage face à la montée générale des prix du streaming.



