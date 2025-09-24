Slow Horses saison 5 est disponible sur Apple TV+

Le thriller d'espionnage décalé Slow Horses revient pour sa cinquième saison aujourd'hui sur Apple TV+. La saison commence avec l’inévitable Gary Oldman dans un épisode intitulé « Bad Dates », disponible dès maintenant, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque mercredi.

C’est parti pour la saison 5

Gary Oldman incarne Jackson Lamb, le chef bourru d'une équipe d'agents du MI5 relégués à Slough House. Cette saison accueille Nick Mohammed, connu de Ted Lasso, dans le rôle du maire de Londres, aux côtés des membres principaux comme River (Jack Lowden) et l'équipe de Slough House.

Basée sur le roman London Rules de Mick Herron, la saison 5 s'ouvre sur une fusillade de masse et une menace contre le membre de l'équipe Roddy Ho. Bien que les critiques soient légèrement moins élogieuses que pour les saisons précédentes, elle affiche un score de 100 % sur Rotten Tomatoes, promettant un nouveau succès.

Les quatre saisons précédentes sont disponibles en streaming sur Apple TV+, et la saison 5 se terminera le 29 octobre. Avec une sixième saison déjà filmée et une septième en production, Slow Horses continue de prospérer.