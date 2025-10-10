Netflix pourrait diffuser la Ligue des Champions de football en 2027

Netflix pourrait bientôt bouleverser le paysage de la diffusion du football européen. La plateforme américaine s'apprête à soumettre une offre pour acquérir les droits de la Ligue des champions à partir de la saison 2027-2028, selon plusieurs sources concordantes. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de l'UEFA visant à attirer les géants du streaming pour maximiser ses revenus.

Une nouvelle formule pensée pour les plateformes

L'UEFA lance un appel d'offres innovant qui pourrait redistribuer les cartes de la diffusion sportive. L'instance européenne propose un lot spécifiquement conçu pour les services de streaming, permettant de diffuser au moins un match phare par journée de Ligue des champions dans le monde entier. Cette approche mondiale représente une rupture majeure avec le système actuel basé sur des droits nationaux fragmentés.

L'objectif financier est ambitieux : atteindre 5 milliards d'euros de revenus par saison, contre 4,4 milliards actuellement. Pour y parvenir, l'UEFA mise sur la puissance de frappe des plateformes numériques capables de toucher des centaines de millions d'abonnés simultanément. Netflix, avec ses 280 millions d'abonnés dans le monde, représente évidemment une cible de choix.

Le streaming s'empare du sport en direct

Cette offensive de Netflix s'inscrit dans une tendance plus large où les plateformes de streaming investissent massivement dans le sport. Apple TV+ détient déjà les droits mondiaux de la MLS et lorgne sur la Formule 1. Amazon Prime Video diffuse des matchs de Ligue des champions au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie. Disney+ propose la Ligue des champions féminine, tandis que HBO Max bénéficie de contenus Eurosport avec une option supplémentaire.

Pour Netflix, qui s'était jusqu'ici contenté d'expérimentations avec la Netflix Cup de golf et deux matchs de NFL aux Etats-Unis, la Ligue des champions constituerait une entrée fracassante dans le sport en direct. Netflix s'était également essayé au tennis il y a quelques mois avec un match de gala, mais le succès n'avait pas été retentissant.

En France, Canal+ observe cette évolution avec inquiétude. La chaîne cryptée, qui détient actuellement l'intégralité des droits jusqu'en 2027 et s'est repositionnée sur la Ligue des champions après avoir abandonné la Ligue 1, pourrait se retrouver face à une concurrence redoutable. L'arrivée d'un acteur comme Netflix bouleverserait l'équilibre du marché et obligerait les diffuseurs traditionnels à repenser leur modèle économique.



Source