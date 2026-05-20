Maximum Pleasure Guaranteed : la série thriller-comédie débarque sur Apple TV

Apple TV(+) poursuit son rythme effréné avec cette semaine sa nouvelle série Maximum Pleasure Guaranteed, un thriller-comédie noir très attendu. Les deux premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles au streaming sur la plateforme.

De quoi parle la série ?

La série suit Paula (interprétée par Tatiana Maslany), une maman fraîchement divorcée qui se retrouve plongée dans une spirale dangereuse mêlant chantage, meurtre et... foot de jeunes. Persuadée d’avoir été témoin d’un crime, tout en gérant une bataille pour la garde de ses enfants et une crise identitaire, Paula décide de mener sa propre enquête. Ce qui commence comme une simple investigation pourrait bien faire éclater une conspiration bien plus grande... tout en l’aidant à reconstruire sa vie.

Un mélange savoureux de suspense, d’humour noir et de drame familial qui promet d’être addictif.

Un casting cinq étoiles

Les principaux acteurs sont :

Tatiana Maslany (Perry Mason, Orphan Black) dans le rôle principal

Jake Johnson (Jurassic World)

Jessy Hodges (Barry)

Brandon Flynn (Hellraiser)

Dolly De Leon (Triangle of Sadness)

Murray Bartlett (The White Lotus)

La série est créée par David Rosen, qui signe ici sa deuxième collaboration avec Apple TV+ après le très bon Sugar avec Colin Farrell (saison 2 prévue cet été).

Où regarder « Maximum Pleasure Guaranteed » ?

La série est disponible en exclusivité sur Apple TV+ (9,99 €/mois ou inclus dans l’abonnement Apple One).

Vous pouvez regarder les deux premiers épisodes dès maintenant, les suivants sortiront chaque semaine.



Critiquée très positivement en avant-première, la série semble réussir le pari risqué d’allier humour, suspense et profondeur émotionnelle. Parfait pour ceux qui ont aimé The Morning Show, Severance ou Bad Sisters.



Vous avez commencé à regarder Maximum Pleasure Guaranteed ?