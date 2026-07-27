Apple TV dévoile la date de sortie de Neuromancer et de nouveaux trailers à la Comic-Con

Apple TV a multiplié les annonces lors de sa présence à la San Diego Comic-Con 2026. Au programme : la date de lancement de sa grande adaptation de Neuromancer, ainsi que de nouveaux trailers pour Dark Matter saison 2 et le film Matchbox.

Neuromancer arrive le 22 janvier 2027

L’adaptation du roman culte de William Gibson, pierre angulaire du cyberpunk, a enfin une date de diffusion. La série Neuromancer débutera le 22 janvier 2027 sur Apple TV, pour une première saison de dix épisodes, soit près de trois ans après son annonce.

Callum Turner y incarne Case, un hacker qui s’associe à une assassin nommée Molly pour s’attaquer à une puissante dynastie d’entreprises. Un premier teaser est déjà disponible.

Dark Matter saison 2 : trailer officiel

Apple a également dévoilé le trailer officiel de la saison 2 de Dark Matter, attendue fin août.

La première saison de cette série SF, sortie en 2024, adaptait le roman de Blake Crouch. Cette nouvelle saison s’éloigne de l’histoire originale, tout en restant écrite par l’auteur. Les nombreux clones de Jason ne semblent pas avoir disparu…

Matchbox : John Cena en mode action

Enfin, Apple a présenté le trailer de Matchbox, un film d’action comédie avec John Cena. Inspiré librement de la marque de voitures miniatures, le long-métrage mêle agent de la CIA, complots et courses-poursuites spectaculaires. Sortie prévue en octobre.

Une présence record à la Comic-Con

Apple TV a cette année occupé un créneau de deux heures dans le prestigieux Hall H, une première pour la plateforme. Des panels ont également été organisés autour de Widows Bay, Silo et d’autres productions.

Avec Neuromancer, Dark Matter et Matchbox, Apple TV continue de renforcer son catalogue de science-fiction et d’action. La qualité prime sur la quantité.