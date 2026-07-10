Apple TV s'installe dans le Hall H à la Comic-Con 2026

Apple TV, anciennement Apple TV+, fera une entrée remarquée à la San Diego Comic-Con International cette année 2026. Pour la première fois, comme l'a remarqué Deadline, la plateforme occupera le prestigieux Hall H le samedi 25 juillet avec un panel de deux heures très attendu.

Un line-up exceptionnel

Le panel réunira plusieurs productions phares d’Apple TV+ :

Widow’s Bay (série record aux Emmy)

Matchbox (film d’action Mattel avec John Cena)

Mayday (film avec Ryan Reynolds)

Dark Matter (série de SF)

Silo (série de SF)

Le modérateur Josh Horowitz (podcast Happy, Sad, Confused) animera les discussions.

Les intervenants

Matchbox : John Cena, Jessica Biel et d’autres acteurs.

: John Cena, Jessica Biel et d’autres acteurs. Widow’s Bay : Distribution à confirmer.

: Distribution à confirmer. Dark Matter : Blake Crouch, Joel Edgerton, Jennifer Connelly…

: Blake Crouch, Joel Edgerton, Jennifer Connelly… Mayday : John Francis Daley et Jonathan Goldstein.

: John Francis Daley et Jonathan Goldstein. Silo : Rebecca Ferguson, Graham Yost, Common, Tim Robbins et plus.

Expériences immersives

Apple a même préparé deux expériences immersives pour deux de ses séries :

Silo Experience : Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet au Lot @ 1st & J (450 2nd Ave).

: Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet au Lot @ 1st & J (450 2nd Ave). Dark Matter Saison 2 : Avant-première spéciale le vendredi 24 juillet à 22h dans la salle 6DE avec Joel Edgerton et l’équipe.

Un moment stratégique pour Apple TV+

Cette présence massive à la Comic-Con montre l’ambition d’Apple TV de renforcer sa visibilité auprès des fans de science-fiction, thriller et action. Avec des séries comme Silo et Dark Matter qui rencontrent un succès critique et public, Apple confirme sa position de poids lourd du streaming haut de gamme.



La Comic-Con 2026 s’annonce comme un événement majeur pour Apple, qui profite de l’occasion pour teaser ses prochaines productions et créer de l’engouement avant la rentrée. Les fans de Silo, Dark Matter et des univers Apple TV+ ont rendez-vous à San Diego fin juillet.