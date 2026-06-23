VA-11 Hall-A : le célèbre simulateur de bar cyberpunk bientôt sur iOS

Après des années d’attente, VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action, l’un des visual novels les plus acclamés de ces dernières années, s’apprête à débarquer sur iPhone et iPad. Développé par le studio indépendant Sukeban Games, ce jeu culte de 2016 mélange narration profonde, ambiance cyberpunk et art du cocktail. Vous y incarnez Jill Stingray, une barmaid au sein du célèbre bar Valhalla (surnommé VA-11 Hall-A) situé dans la ville futuriste de Glitch City.

Un concept unique et addictif

Le gameplay tourne autour de la préparation de cocktails. Chaque client qui entre dans le bar a une histoire à raconter. Selon les boissons que vous lui servez (et surtout comment vous les préparez), la conversation évolue et peut même changer le cours de leur vie… et parfois du vôtre.



Le jeu est avant tout une expérience narrative : dialogues riches, personnages attachants et parfois très sombres, bande-son synthwave excellente et une atmosphère cyberpunk parfaitement maîtrisée. Le tout dans un style pixel-art magnifique qui rend hommage aux classiques japonais des années 90.

Une arrivée sur mobile très attendue

Les développeurs avaient un port mobile prêt depuis 2018, mais avaient finalement abandonné le projet à cause des difficultés de visibilité sur l’App Store. Ils confirment aujourd’hui que le jeu arrive enfin sur iOS, profitant du changement du paysage mobile ces dernières années.



VA-11 Hall-A n’est pas un simple jeu de mélange de boissons. C’est une œuvre immersive, émouvante, drôle et parfois mélancolique, qui reste l’un des meilleurs représentants du genre cyberpunk dans le jeu indépendant.

Si vous aimez les visual novels, les ambiances futuristes et les histoires de personnages, ce titre est une perle absolue. Son arrivée chez Apple est une excellente nouvelle pour tous ceux qui veulent vivre cette expérience en mobilité.Le jeu devrait arriver prochainement sur l’App Store. Nous vous tiendrons informés de la date exacte de sortie.