Apple TV arrive sur les téléviseurs Philips Titan OS

Bonne nouvelle pour les propriétaires de téléviseurs Philips : l’application Apple TV débarque officiellement sur Titan OS.T itan OS et Apple ont annoncé le 17 juin 2026 un accord pour intégrer nativement l’application de streaming de la firme à la Pomme sur la plateforme Titan OS. Le déploiement commence dès ce mois-ci.

Un manque enfin comblé chez Philips

Jusqu’à présent, Titan OS (le système d’exploitation de TP Vision pour les téléviseurs Philips) manquait cruellement de l’application Apple TV, alors qu’elle était déjà présente sur les modèles Philips sous Google TV. Ce manque était souvent pointé du doigt par les utilisateurs européens et latino-américains. Désormais, l’application Apple TV sera intégrée directement dans l’interface d’accueil de Titan OS, au même titre que Netflix, Disney+, Prime Video ou YouTube. Plus besoin de la télécharger manuellement : elle apparaîtra automatiquement après configuration du téléviseur.

Calendrier de déploiement

Début du déploiement : Juin 2026

: Juin 2026 Premiers modèles concernés : Téléviseurs Philips de la gamme 2025 équipés de Titan OS (et les modèles ultérieurs)

: Téléviseurs Philips de la gamme 2025 équipés de Titan OS (et les modèles ultérieurs) Régions : Europe et Amérique latine en priorité

: Europe et Amérique latine en priorité Extension future : Autres marques du groupe (AOC, JVC, etc.)

TitanOS, l’ambition de Philips

Depuis 2024, TP Vision (propriétaire de la marque Philips TV) mise fortement sur Titan OS pour unifier son écosystème. L’objectif est de proposer une interface cohérente sur toute la gamme (de l’entrée de gamme aux OLED premium) avec jusqu’à 10 ans de support. Le système intègre déjà AirPlay 2, Google Assistant et Alexa. L’arrivée d’Apple TV renforce considérablement l’attractivité de Titan OS face à Google TV, webOS ou Tizen.



Rick Fens, Vice-Président du développement commercial chez Titan OS, a qualifié cet accord de « jalon important » dans la stratégie de contenu de la plateforme.



C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de téléviseurs Philips Titan OS qui voulaient profiter pleinement de leur abonnement Apple TV+. Le catalogue (films, séries, Apple Originals, chaînes en direct, etc.) devient enfin accessible directement sur ces TV sans passer par AirPlay.