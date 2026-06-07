Comment l’Apple TV vous protège du pistage intégré aux Smart TV

Et si votre téléviseur était bien plus curieux que vous ne l’imaginez ? Derrière les fonctions connectées des Smart TV se cache une technologie méconnue, l’ACR (Automatic Content Recognition), capable d’analyser en permanence ce qui s’affiche à l’écran. Heureusement, l'utilisation de l'Apple TV permet de contrer cette fonctionnalité cachée.

Votre téléviseur vous regarde aussi : ce que fait l’ACR à votre insu

Il y a quelque chose d’ironique à regarder la télévision quand, dans le même temps, la télévision vous regarde. Pas métaphoriquement. Littéralement. Une technologie baptisée ACR, pour Automatic Content Recognition, est intégrée à la quasi-totalité des téléviseurs vendus aujourd’hui en France, et elle fonctionne en silence, dès la première mise sous tension.



Le principe est simple mais redoutable. Plusieurs fois par seconde, votre TV capture une empreinte visuelle ou sonore de ce qui s’affiche à l’écran. Ces données sont envoyées vers des serveurs distants, comparées à une base de contenus colossale, et restituées sous forme d’un profil de visionnage précis. Ce que vous regardez, quand, combien de temps, et depuis quelle source, câble, streaming ou HDMI. Car oui, même un appareil branché en HDMI, une console ou un ordinateur portable, est concerné. La TV ne fait pas la différence.



Cette collecte n’est pas illégale. Elle est encadrée, en Europe, par le RGPD, qui exige un consentement explicite. Dans les faits, l’option est consentie par défaut lors de la configuration initiale, noyée dans un écran d’acceptation que la plupart des utilisateurs valident sans le lire. Les données collectées servent à la publicité ciblée et à la vente d’analyses d’audience à des partenaires commerciaux. Aux États-Unis, plusieurs fabricants, dont Samsung, LG, Sony et Hisense, ont fait l’objet de poursuites judiciaires au Texas en 2025, aboutissant en 2026 à un passage vers un consentement opt-in explicite pour les résidents texans. En Europe, aucune action équivalente n’a eu lieu, bien que des chercheurs en cybersécurité aient documenté des volumes de données transmises supérieurs à ce que déclarent les constructeurs dans leurs réponses RGPD.

La bonne nouvelle, c’est que désactiver l’ACR est simple et ne dégrade en rien l’expérience. Sur Samsung, il faut naviguer vers Accueil, puis Choix de confidentialité, Conditions générales, et décocher Services d’information sur le visionnage. Sur LG webOS, le paramètre s’appelle Live Plus et se trouve dans Général, puis Paramètres supplémentaires. Sur Sony sous Google TV, l’option Samba Interactive TV est accessible depuis Configuration initiale. Les autres marques, TCL, Hisense, Roku, cachent généralement l’option sous les intitulés Viewing Data, Publicité ou Usage et diagnostics.

Utiliser une Apple TV permet de se protéger

Pour aller plus loin, il est possible de bloquer les domaines ACR directement au niveau du routeur, ou d’utiliser un boîtier externe comme l’Apple TV 4K pour le streaming, en conservant la smart TV uniquement comme écran. Ce genre de configuration redevient le seul maître à bord de son salon. Une bonne raison d'attendre la nouvelle Apple TV 2026.