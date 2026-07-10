Apple TV bat son propre record avec 89 nominations aux Emmy Awards 2026

Apple TV signe une année record aux Emmy Awards 2026. Avec 89 nominations, la plateforme dépasse son précédent meilleur score et confirme que sa stratégie axée sur des productions originales haut de gamme continue de porter ses fruits.

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Apple vient de décrocher son meilleur bilan aux Emmy Awards depuis le lancement de son service de streaming en 2019. La plateforme totalise 89 nominations pour la 78e cérémonie des Primetime Emmy Awards, dépassant largement son précédent record de 81 nominations obtenu l'an dernier. Un chiffre d'autant plus marquant qu'Apple continue de produire un catalogue nettement plus restreint que ses concurrents directs.



La surprise de cette saison vient de Widow's Bay, nouvelle comédie horrifique qui décroche 19 nominations dès sa première saison, un record parmi toutes les nouvelles séries de l'année tous diffuseurs confondus. Juste derrière, Pluribus, la série de science-fiction signée Vince Gilligan avec Rhea Seehorn, engrange 18 nominations, dont celle de meilleure série dramatique. Shrinking, la comédie portée par Jason Segel, complète le podium avec 10 nominations, tandis que Slow Horses et Margo's Got Money Troubles ajoutent respectivement neuf et huit nominations au compteur d'Apple.

Ce résultat place Apple TV à la troisième place du classement des plateformes les plus nommées, derrière HBO Max et Netflix, mais devant tous les autres réseaux traditionnels. La performance confirme la stratégie assumée par Apple depuis ses débuts : miser sur un nombre limité de productions premium plutôt que sur le volume, contrairement à des concurrents qui misent sur un catalogue pléthorique.



L'an dernier, cette approche avait porté ses fruits jusqu'aux récompenses finales, avec 25 trophées remportés sur 81 nominations, dont 13 pour la seule série The Studio. Reste à savoir si Apple parviendra à transformer cette nouvelle moisson de nominations en victoires concrètes lors de la cérémonie, prévue le 14 septembre prochain. Pour Apple, l'enjeu dépasse le simple prestige : convertir cette reconnaissance critique en nouveaux abonnés demeure le véritable défi de sa stratégie de contenu original.