Apple décroche deux Webby Awards 2026 pour Apple Pay et une pub avec Messi

Apple s’illustre une nouvelle fois aux Webby Awards 2026 en remportant deux distinctions, l’une pour Apple Pay et l’autre pour une campagne publicitaire portée par Lionel Messi (le plus grand footballeur de tous les temps).

Apple doublement récompensée aux Webby Awards 2026

Les Webby Awards, organisés chaque année par l’Académie internationale des arts et sciences numériques, récompensent l’excellence sur le web et dans le numérique. Cette année, Apple repart avec deux trophées bien distincts, confirmant son influence aussi bien dans les services que dans la communication créative.



La première récompense concerne Apple Pay, qui remporte à la fois le Webby Award et le People’s Voice Award dans la catégorie Applications grand public, sous-section Shopping et Commerce. Ce double prix est notable : le Webby Award est décerné par un jury de professionnels, tandis que le People’s Voice Award reflète les votes du public. Apple Pay s’impose donc sur les deux tableaux, signe que son intégration dans le quotidien des utilisateurs est désormais bien ancrée, tant du côté de l’expérience que de la perception populaire.

Le second trophée récompense une campagne publicitaire diffusée lors du Super Bowl, mettant en scène Lionel Messi dans un spot baptisé “Lionel Messi Intercepts the Super Bowl”. La publicité, pensée pour promouvoir le MLS Season Pass sur Apple TV, a séduit le jury dans la catégorie Vidéo sociale, section Individuel. Le clip joue sur l’irruption inattendue du footballeur argentin au coeur de l’événement sportif américain par excellence, un clin d’oeil malin à la stratégie d’Apple de rapprocher le football mondial du grand public américain via sa plateforme.



La cérémonie officielle des Webby Awards se tiendra le 11 mai prochain. Apple, qui comptabilise près d’une centaine de victoires au fil des ans dans cette compétition, renforce une fois encore sa place parmi les acteurs les plus créatifs de l’industrie numérique mondiale.



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