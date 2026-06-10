tvOS 27 : Apple Music gagne enfin la qualité Hi-Res Lossless

Apple a annoncé une très bonne nouvelle pour les mélomanes équipés d’une Apple TV 4K récente : tvOS 27 apporte le Hi-Res Lossless Audio à Apple Music. Il était temps, l'iPhone, l'iPad et le Mac le proposait depuis un moment.

Qu’est-ce qui change ?

Jusqu’à tvOS 26, l’Apple TV 4K supportait uniquement le Lossless Audio jusqu’à 24-bit/48 kHz. Avec tvOS 27, Apple Music peut désormais diffuser en Hi-Res Lossless, soit jusqu’à 24-bit/192 kHz.



Cela permet de profiter d’une qualité audio proche de celle des studios d’enregistrement, à condition d’avoir un système audio compatible (DAC externe, ampli ou barre de son supportant le hi-res).

Conditions pour en profiter

Apple TV 4K (modèles 2021 et 2022)

Abonnement Apple Music

Un système audio externe compatible avec le Hi-Res Lossless (via HDMI)

tvOS 27 installé

Le Lossless standard (jusqu’à 24-bit/48 kHz) était déjà disponible, mais le Hi-Res Lossless était jusqu’ici réservé aux iPhone, iPad et Mac.

Disponibilité

Bêta développeurs : déjà disponible depuis aujourd’hui

Version finale : automne 2026 avec tvOS 27

Cette mise à jour renforce encore l’écosystème audio d’Apple et positionne l’Apple TV 4K comme une excellente solution pour écouter de la musique en très haute qualité sur un salon.



Vous allez brancher votre Apple TV 4K à une chaîne hi-fi pour profiter du Hi-Res Lossless ? Ou vous trouvez que la différence n’est pas audible sur un téléviseur classique ? On attend toujours une Apple TV 4K de 4ème génération, probablement cet été ou à la rentrée.