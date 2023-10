Le DAC USB-C d'iFi offre un son haut de gamme à l'iPhone 15

Le port USB-C de l'iPhone 15 est probablement la meilleure nouveauté de la gamme, tous modèles confondus. Après l'écran externe, le port Ethernet, le lecteur SSD ou encore la charge inversée, voici une nouvelle option offerte par l'USB-C : un DAC. Le DAC portable de la société iFi, un convertisseur numérique-analogique de poche, est un modèle de grande qualité qui est parfait pour plonger dans le monde de l'audio haut de gamme.

Nommée hip-dac, cette sorte de petite gourde se branche à votre téléphone en USB-C et convertit le son envoyé par Apple Music (ou autre source Lossless, càd sans perte) par le port jack intégré. Vous n'avez plus qu'à brancher vos écouteurs pour que la magie opère.

Mais, qu'est-ce qu'un DAC ?

Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un DAC, voici une explication simple. Lorsque vous utilisez Apple Music, il se peut que vous voyiez un petit symbole "lossless" lorsque vous écoutez de la musique - cela indique qu'une version de très haute qualité de ce morceau est disponible à l'écoute. Les composants internes de l'iPhone sont de bonne qualité, mais ils ne suffisent pas à reproduire l'audio haute résolution qu'Apple Music est capable de produire - c'est là que le DAC entre en jeu.



Un DAC séparé convertit la piste haute résolution que votre iPhone ne peut pas exploiter pleinement en un format diffusable par des écouteurs filaires, afin que vous puissiez bénéficier de la meilleure qualité possible. Autrement dit, inutile d'espérer avoir le même rendu avec des AirPods, que ce soit les Pro ou le casque Max. Pour le moment, les appareils Bluetooth ne peuvent pas rivaliser.

Découvrez le Hip-Dac

Le hip-dac de la société iFi est l'un des meilleurs appareils de ce type. En plus de son style élégant et original, la nouvelle version 3 du hip-dac est capable de convertir des fréquences d'échantillonnage allant jusqu'à 384 kHz (comme la version 2°, ainsi que des fichiers DSD de 2,8 MHz à 12,4 MHz. La prise en charge MQA, utilisée par le niveau HiFi+ de Tidal, est intégrée et deux voyants situés de part et d'autre du bouton de volume situé sur le dessus indiquent la qualité et le format du fichier en cours de lecture. Sans oublier une double entrée USB-C pour faciliter l'écoute et la charge en même temps.



Les casques symétriques (qui séparent le signal stéréo en quatre fils distincts - un positif et un négatif pour chaque canal, ce qui réduit la distorsion) sont également pris en charge, avec une prise casque de 4,4 mm en plus de la prise casque asymétrique standard de 3,5 mm. La sortie symétrique est gérée par l'amplificateur différentiel d'iFi, tandis que le 3,5 mm bénéficie du circuit S-balanced de la société, qui réduit la diaphonie (interférences électromagnétiques provenant d'autres appareils électroniques environnants) et la distorsion lorsqu'il est utilisé avec des écouteurs asymétriques.



Conçu pour tous les types de casques (filaires), il offre une puissance de sortie allant jusqu'à 600 ohms, bien qu'il faille utiliser la sortie symétrique pour les casques nécessitant plus de 32 ohms. L'interrupteur iFi PowerMatch situé à l'arrière permet d'adapter la puissance à la charge du casque, "en ajustant le niveau d'entrée et l'intensité du signal". Le tout avec une autonomie d'au moins 7 heures.

Acheter le Hip-Dac3

Si vous trouvez que le son de vos écouteurs sans fil Bluetooth est limité, alors le hip-dac d'iFi et un bon casque devrait vous donner entière satisfaction. Avec un abonnement Apple Music et un iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max, utilisez un hip-dac est un jeu d'enfant grâce au port USB-C.



Et pour ceux qui ont un ancien iPhone, il suffit d'avoir un câble Lightning vers USB-C pour passer au DAC.

